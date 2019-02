Karl Lagerfeld: diseñadores peruanos se pronuncian sobre su legado

El color negro era su preferido. Siempre lo acompañaba una melena recogida. Llevar su celular en la mano a cualquier lugar era un 'must'. Otros rasgos distintivos eran un par de guantes y sus infaltables gafas oscuras (según el mito, en una ocasión un hombre casi lo dañó al lanzar una copa, pero unos lentes que llevaba sirvieron de protección). Esa es la imagen con la que solemos asociar a Karl Lagerfeld.

El diseñador alemán –considerado la figura que revalorizó la casa de modas Chanel cuando asumió su dirección creativa en 1983– falleció ayer a los 85 años. Según informes de la BBC, el creativo murió en París, ciudad en la que radicaba por su vínculo con la firma francesa. Lagerfeld fue trasladado la noche del lunes a un hospital en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de la capital francesa, y habría muerto en la mañana del miércoles.

Aunque hasta el cierre de esta nota aún no se había confirmado la causa de su fallecimiento, se sabe que la salud del diseñador se había deteriorado en las últimas semanas. Su estado se agravó al punto de que el creador no asistió al desfile de alta costura que Chanel realizó en enero último, algo inédito desde sus inicios en la casa. Esa vez, el saludo final sobre la pasarela fue asumido por Virginie Viard, su discípula en la casa. Ella ahora se convertirá en su sucesora. La noticia fue confirmada por la firma de moda a través de un comunicado. Alain Wertheimer, presidente de Chanel, dijo: "Le encomiendo la tarea de continuar el legado de Gabrielle Chanel y Karl Lagerfeld".

Otros medios como "Daily Mail" tienen una versión distinta sobre el deceso del káiser de la moda. Según el portal británico, Lagerfeld

habría recibido tratamiento por cáncer de páncreas. "Luchó con fiereza. Karl estaba muy orgulloso de su físico y su estilo de vida saludable, así que el cáncer de páncreas llegó como un gran shock", afirmó una fuente del entorno del creador.

—El visionario—

​Entre los retos que Lagerfeld asumió durante su carrera también parece Fendi, la firma de moda italiana con la que entabló relación en 1965 como director creativo. A esto se suma la creación de su línea homónima en 1984. Pero más allá de estos emprendimientos, ¿por qué este hombre –al que pocas veces se le vio sonreír en público– fue considerado un genio de la moda?

Si bien el diseñador desarrolló colecciones para diferentes casas de moda, logró que estas se mantuvieran fieles a su esencia. Con 85 años, Lagerfeld asumía el reto de presentar colecciones 'cruise', 'prêt-à-porter' y ‘haute couture’ para cada temporada, además de ser el propio fotógrafo de sus campañas. Él mismo se describía orgullosamente como un 'workaholic'. "Por favor, no me diga que trabajo duro. Nadie está obligado a hacer su trabajo, y si no le gusta lo que hace debería hacer otra cosa. [...] Veinticuatro horas no son suficientes", dijo al diario "The Independent".

Presenciar sus desfiles significaba, para muchos, un sueño hecho realidad. Sobre sus pasarelas se podía ver llamativas puestas en escena, como la presentación de su colección Chanel Cruise Primavera/Verano 2016-2017 en las calles de La Habana, Cuba; o su Chanel Otoño/Invierno 2014, que incluyó prendas 'prêt-à-porter' mostradas en un escenario con apariencia de un supermercado, con canastas y carteras Chanel empaquetadas como embutidos, todo desarrollado con los tonos pasteles y clásicos que caracterizan a la firma.

—El excéntrico—

​Convertirse en una estrella de gran magnitud llevó al diseñador a vivir rodeado de flashes de cámaras y, por supuesto, de diversos tipos de extravagancias que solo él podía darse.

Por ejemplo, tenía empleados que solo se dedicaban a cuidar sus más de 100 iPods; su función era darles mantenimiento y actualizar sus playlists con la música del momento. Otro mito está relacionado a sus inseparables lentes de sol. A lo largo de 51 años, el diseñador alemán casi nunca se los quitó. ¿El motivo? Él mismo lo explicó al diario alemán "ZEITmann": "Estaba con una amiga en un club cuando, de repente, apareció un hombre con el que ella había tenido un lío amoroso. Cuando me vio con ella, le quiso derramar la copa por la cabeza. Durante ese movimiento me dio con el vaso en el ojo. Ese día tenía por casualidad unas gafas porque soy ligeramente miope. Entonces me di cuenta de que los ojos son lo más preciado que tengo. Y desde entonces no salgo más de casa sin gafas".

Lagerfeld también es conocido por sus declaraciones políticamente incorrectas. En alguna ocasión él expresó: "Odio terriblemente a los hombres bajitos y a la gente fea. Son muy deprimentes". Otra de sus frases controversiales apuntó hacia el movimiento #MeToo: "Leí que ahora tienes que preguntar a una modelo si se siente cómoda. Eso es mucho para mí (...) Si no quieres que te quiten los calzones, no te conviertas en una modelo".

Otra extravagancia del creador está asociada a su fiel mascota Choupette, quien es atendida por dos nanas, que se encargan de acicalar su pelo cuatro veces al día y dar tratamiento a sus hermosos ojos azules. La gata siberiana que acompañó al káiser durante ocho años –según se especula– será la heredera de su fortuna, estimada en más de US$125 millones.

—Sus musas—

Por el ojo e inspiración de Lagerfeld han pasado diversos rostros, tanto de la industria de la moda como de la actuación. Entre ellas destaca Kate Moss, a quien el diseñador describió como una chica ideal, como "la que todas quisieran ser [...] Kate es víctima de su éxito, de su estilo, de su singularidad única. Pero nunca quiso ser un adalid de la virtud", comentó.

En esta lista también aparece la actriz Kristen Stewart, quien fue imagen de uno de los perfumes de Chanel en el 2017. "Es una de las grandes actrices de su generación. Te da la emoción adecuada y la intensidad correcta, así que es fácil trabajar con ella. Parece difícil pero es la mejor persona del mundo", expresó.

Una de las últimas en sumarse fue la joven maniquí Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, quien con tan solo 16 años logró desfilar para la firma en el 2018. Descubrir talentos, sin dudas, era otra de sus importantes facetas.

—Los diseñadores peruanos se despiden—

​ Yirko Sivirich: "Probablemente, el diseñador más importante de todos los tiempos. Pasaban los años y él seguía actualizándose, nunca se quedó en el tiempo. [...] Un gusto exquisito, con acabados top y con mucha personalidad".

Pat Sedano: "Decir Karl, independientemente del estilo o tipo de diseño, es hablar de uno de los creativos con más trascendencia. [...] Desde que asumió la dirección creativa de Chanel demostró que vivía para crear".

Edward Venero: "Su muerte es una gran pérdida en el mundo de la moda. Se nos va la última figura bajo la concepción de un diseñador genio. [...] Su aporte fue promover la moda como un espacio creativo, de difusión y de discurso".