Miss Peru 2019: así respondió candidata ante pregunta sobre participación de transexuales

La final del Miss Universo 2018, que se celebrará en diciembre próximo en Tailandia, incluirá por primera vez a una participante transexual (la española Angela Ponce). Ante ello, durante la ceremonia de elección de la nueva Miss Perú, la ronda de preguntas incluyó un cuestionamiento respecto de este tema.

La actriz Magyel Ugaz, integrante del jurado del Miss Perú 2019, fue la encargada de hacerle la pregunta a Lucía Arellano, representante de Loreto, quien manifestó su apertura hacia la inclusión de estas mujeres.

"Yo opino que todas las mujeres tenemos derecho a representar a nuestro país si así lo queremos. Yo estoy de acuerdo con que estas mujeres participen. No por el hecho de que tener diferente orientación sexual quiere decir que no se sientan como una. Yo soy vocera de una comunidad LGBT, he crecido con ellos y me siento familiariza y estoy de acuerdo en que participen en un concurso internacional", expresó la joven.

Durante la rueda de preguntas, las cinco finalistas del certamen debieron responder un variado cuestionario. Además del tema de la presencia de transexuales en los concursos de bellezas, el jurado interrogó a las aspirantes a la corona sobre corrupción en el Perú, migración, feminicidios y relaciones internacionales de países.

La corona del Miss Perú 2019, finalmente, recayó en Miss Libertad: Anyella Grados.