Aretha Franklin murió a los 76 años: la vida de la "reina del soul" en canciones

La cantante Aretha Franklin murió este jueves 16 de agosto, a los 76 años, en su casa en Detroit, según anunció su publicista, Gwendolyn Quinn.

"En uno de los momentos mas sombríos de nuestras vidas, no somos capaces de hallar las palabras adecuadas para expresar la pena que destroza nuestros corazones", dijeron sus familiares en un texto transmitido por Quinn.

Entre sus canciones más celebres se encuentran "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Baby, I Love You", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" y "Respect".

Franklin influenció a distintas generaciones de cantantes, desde la diva del pop Mariah Carey a la fallecida cantante Whitney Houston, hasta Alicia Keys, Beyoncé, Mary J. Blige y la difunta británica Amy Winehouse.

Aquí hacemos un repaso por lo mejor de la "reina del soul":

"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman"

"Respect"

"Spanish Harlem"

"A Deeper Love"

"Jimmy Lee"

"I Say a Little Player"

"Freeway Of Love"

"Honey"

"Everyday People"