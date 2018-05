Bob Marley a 37 años de su partida: 10 datos curiosos sobre su vida | VIDEO

Cuando Bob Marley murió, un 11 de mayo de 1981, una multitud lo acompañó en su último recorrido por las calles de Jamaica. El hombre que había intentado -y que había conseguido con éxito- reunir los dos lados políticos opuestos de la isla, ahora concentraba la misma cantidad de gente en su despedida. Aunque él mismo no pudo decirle adiós a la tierra que lo vio nacer aquel 6 de febrero de 1945.



El 6 de febrero de 1945, Cedella Booker, de 18 años, dio a luz a Robert Nesta Marley, el hijo del marino jamaiquino con raíces inglesas Norval Marley. Aunque la pareja llegó a casarse, la familia Marley nunca aprobó la unión. El marino Norval vería a su hijo por última vez cuando este tenía 5 años y murió cuando el pequeño tuvo 10.

Los primeros años de Bob Marley transcurrieron entre Nine Miles y en Trench Town, donde comenzaría a descubrirse y a encontrar al músico que llevaba en la sangre.

Si ha tomado atención a las letras de Marley, podrá reconocer que Trench Town, por ejemplo, es mencionado en "No woman no cry". La vida del que se convertiría en 'Rey del Reggae' nunca fue fácil, menos en una barrio como ese.

Allí trabajó como soldador a los 14 años, en el tiempo que abandonó la escuela. Y no solo aprendería a sobrellevar la etiqueta del ser mulato, si no que se enfrentó a la pobreza y la vida dura de la calle. Así Bob Marley obtuvo el apodo de 'Tuff Gong', nombre que hoy es la marca manejada por sus descendientes.

En Trench Town conocería a varios jóvenes que querían vivir de la música, como a Desmond Dekker y Jimmy Cliff. Y con Neville Livingston, mejor conocido como Bunny Wailer, viejo amigo de la infancia, acudieron donde el cantante Joe Higgs para aprender a cantar.

LOS WAILERS

El maestro Higgs reuniría a Bob Marley y Bunny Wailer con Peter Tosh, quienes conformarían The Wailing Wailers. En 1965 lanzaron su primer álbum, en el que se incluye el sencillo "Simmer Down”" y la primera versión de la clásica "One Love".

Al éxito que tuvieron en la isla, se sumó un trío de mujeres: Las Soulettes, del que formó parte Rita Marley, esposa del artista. Aunque Soulettes y Wailers intentaron presentarse juntos, en 1968 complicaciones económicas no permitieron el desarrollo planeado para los Wail'N Soul'M.

En 1972, tras colaborar con el cantante Johnny Nash, Bob Marley y los Wailers lograron un contrato con la CBS, pero la compañía los abandonó. Pese a ello, Marley buscó el financiamiento de Island Records, en Londres, para un sencillo de la agrupación pero no imaginó que lograría el contrato para un álbum completo.

En 1973 lanzaron el álbum "Catch A Fire", con el que lograrían hacer giras en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Para este momento, el sonido de los Wailers había evolucionado desde el ska, el rocksteady hasta el reggae, y sus letras se habían hecho más revolucionarias y sociales.

Aunque hacia 1975 Bunny Wailer y Peter Tosh dejaron The Wailers, en 1976 se lograría la completa internacionalización. A partir de 1973 se cuentan alrededor de 9 discos de Bob Marley y los Wailers, además de varios póstumos.

BOB, EL RASTAFARI

El Bob Marley que aparecía del primer disco de los Wailing Wailers era un muchacho delgado con cabello recortado y sonrisa gigante, bastante distante al Bob que todos conocemos: el de los dreadlocks y el que cantaba al movimiento rastafari.

El cambio se dio alrededor de 1966, año en que Haile Salassie I, Emperador de Etiopía, venerado como el Señor de acuerdo a la mística rastafari, visitó Jamaica. Entonces Bob adoptó esta forma de vida, las trenzas y la visión del mundo que llevó consigo hasta el final de sus días.

Con el disco "Rastafari Vibrations" (1976) dejaría más en claro el mensaje rastafari al adaptar musicalmente un discurso del emperador Selassie en la canción "War".

En 1976, cuando era considerado ya portavoz del reggae y del movimiento rastafari, Bob Marley intentó reunir a los líderes del Partido Nacional del Pueblo y el Partido Laboralista de Jamaica, debido a la creciente violencia política que se vivía en su país. Así, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Jamaica, se había programado un concierto para el 5 de diciembre de ese año.

Sin embargo, dos días antes del encuentro, desconocidos atacaron a punta de disparos la casa de Marley mientras este ensayaba con los Wailers. Bob y su esposa Rita tuvieron heridas leves, pero el gerente del artista resultó con una bala en la médula espinal.

Ello no impidió que se realizara el evento, en el que Bob cantó aún más fuerte su sencillo "War". Y que en 1978 lograra su objetivo al lograr que ambos líderes jamaiquinos se den la mano en el escenario del concierto "One Love", mientras los Wailers tocaban "Jammin". Por ello, ese mismo año recibió la medalla de la Paz de la ONU.

Su música también tuvo lugar en África, continente que visitó por primera vez en 1978. En 1980, Bob Marley y los Wailers participaron de la ceremonia oficial de la Independencia de Zimbabwe. Pero algo con lo que ellos no contaban era que su presentación solo era para algunos invitados y no para la gente en la que habían inspirado su canción "Zimbabwe".

La multitud que aguardaba en la puerta del estadio Rufaro, rebalsó e intentó ingresar al recinto, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos en plena presentación. Contra todo, Marley regresó a entonar la canción símbolo y al día siguiente logró presentarse gratis ante casi 80 mil personas.

CANTO REDENTOR

Con varios éxitos en los listados musicales y una producción continua, Bob Marley dio su último concierto el 23 de setiembre de 1980 en Pittsburgh, Estados Unidos. Solo días antes, Marley se había enterado de que una vieja lesión en el dedo gordo del pie se había convertido en cáncer.

Bob luchó contra la enfermedad al someterse a un tratamiento en Alemania, pero justo cuando quiso retornar a su tierra en mayo del 1981, su viaje tuvo otro destino. Los honores en Jamaica fueron los mismos que se le da a un jefe de Estado. Y no era para menos, solo un mes antes había sido condecorado con la Orden del Mérito a la cultura jamaiquina.

De Bob Marley queda su aporte a la música y el mensaje de unidad, tal como lo dice su canción "Redemption Song":

"All I ever had is songs of freedom / Won’t you help to sing these songs of freedom / Cause all I ever had redemption songs, redemption songs" ("Todo lo que siempre he tenido son canciones de libertad / ¿Nos ayudas a cantar estas canciones de libertad? / Porque todo lo que tengo son canciones redentoras, canciones redentoras").