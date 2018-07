BTS cumplió recientemente cinco años de formación, y Billboard, con motivo del creciente éxito y popularidad del grupo, decidió escoger 50 de las mejores canciones de toda la carrera del grupo K-pop que explora "territorio nuevo" para su género en los ránkings.

Billboard además destacó cómo el conjunto se elevó más allá de la curva de ascenso, y cómo las estrellas K-pop pasaron "de desprivilegiados a líderes", reseñando un especial episodio de sus inicios, donde BTS entregó flyers para sus conciertos en 2014, contrastando cómo actualmente agotan entradas de sus conciertos en apenas minutos.

La revista musical, que premió a BTS por dos años consecutivos como Top Artista Social, repasó la discografía del conjunto K-pop, y sus críticos compilaron fragmentos de distintas etapas de su carrera.



Populares o introspectivos temas, incluidos algunos tracks solistas, esta es la lista de las 50 canciones escogidas por Billboard.

50. "A Supplementary Story: You Never Walk Alone"

(You Never Walk Alone, 2017)

49. "Don’t Leave Me"

(Face Yourself, 2018)

48. "Outro: Love Is Not Over"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1, 2015)

47. "Attack on Bangtan"

(O!RUL8,2?, 2013)

46. "Just One Day"

(Skool Luv Affair, 2014)

45. "MIC Drop"

(Love Yourself: Her, 2017)

44. "Intro: Never Mind"

(The Most Beautiful Moment In Life, Pt. 2, 2015)

43. "Singularity"

(Love Yourself: Tear, 2018)

42. "Coffee"

(O!RUL8,2?, 2013)

41. "I Like It"

(2 Cool 4 Skool, 2013)

40. Agust D - "The Last"

(Agust D, 2016)

39. "Hold Me Tight"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1, 2015)

38. "Intro: The Most Beautiful Moment in Life"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1, 2015)

37. "Fire"

(The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever, 2016)

36. "Boyz With Fun"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1, 2015)

35. "Danger"

(Dark & Wild, 2014)

34. "Lost"

(Wings, 2016)

33. "Boy in Luv"

(Skool Luv Affair, 2014)

32. "Road"

(2 Cool 4 Skool, 2013)

31. "Stigma"

(Wings, 2016)

30. "21st Century Girl"

(Wings, 2016)

29. "Rain"

(Dark & Wild, 2014)

28. "Serendipity"

(Love Yourself: Her, 2017)

27. "BTS Cypher Pt. 3: Killer"

(Dark & Wild, 2014)

26. "I Like It, Pt. 2"

(Wake Up, 2014)

25. "DNA"

(Love Yourself: Her, 2017)

24. "Sea"

(Love Yourself: Her, 2017)

23. "BTS Cypher 4"

(Wings, 2016)

22. "Euphoria"

(no album, 2018)

21. "Paradise"

(Love Yourself: Tear, 2018)

20. "Outro: House of Cards"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2, 2015)

19. "Begin"

(Wings, 2016)

18. "Airplane, Pt. 2"

(Love Yourself: Tear, 2018)

17. Agust D - "Agust D"

(Agust D, 2016)

16. "Baepsae (Silver Spoon)"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2, 2015)

15. "134340"

(Love Yourself: Tear, 2018)

14. "Dope"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1, 2015)

13. "Best of Me"

(Love Yourself: Her, 2017)

12. "Interlude: Wings"

(Wings, 2016)

11. "Whalien 52"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2, 2015)

10. "Fake Love"

(Love Yourself: Tear, 2018)

9. "Spring Day"

(You Never Walk Alone, 2017)

8. "Dimple (Illegal)"

(Love Yourself: Her, 2017)

7. "Not Today"

(You Never Walk Alone, 2017)

6. "Pied Piper"

(Love Yourself: Her, 2017)

TOP 5

5. "Butterfly"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2, 2015)

Billboard llama a sus letras "de las más complejas del grupo", por la relación entre "perder algo (tiempo, ser amado, recuerdo)" con una delicada mariposa. Destaca el uso de elaborada simbología como "piedra angular" del trabajo de BTS y "muestra de por qué su música merece exploración más allá de la escucha casual".

4. "Save Me"

(The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever, 2016)

Sobre el tema de "Young Forever" destacan la mezcla de tendencias de electrónica con sus inclinaciones hip-hop, y la "abrumadora sensación de desesperación y ansiedad del expresivo track", cuya naturaleza rítmica incongruente "evita que se pierda en total melancolía".

3. "Run"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2, 2015)

La revista musical destaca del "tumultuoso y bien armado tema pop" la "sensación de desesperación" en las voces, en especial de Jimin, y la "febril energía del título que se repite a lo largo del urgente coro".

2. "I Need U"

(The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1, 2015)

Billboard declara que este es "el inicio de una metamorfosis sonora con el que lograron algo inusual en la industria musical: BTS no necesitó intercambiar su integridad artística por accesibilidad".

1. "Blood Sweat & Tears"

(Wings, 2016)

Críticos de Billboard señalan del éxito de las estrellas K-pop que "usa tendencias del momento como moombahton y trap, pero nunca se siente como si perdiera vínculo con quienes son BTS como artistas". "Ser capaz de tomar de lo que sucede en el mundo, y adaptarlo a quien eres, es de las más impresionantes e importantes características de un artista", concluyeron.