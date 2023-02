Random Access Memories, aclamado por la crítica de Daft Punk, se reeditará en 2023 en el décimo aniversario del proyecto, anunciaron en Twitter el miércoles 22 de febrero. El nuevo Random Access Memories, ganador del Grammy Álbum del Año 2014, incluye 35 minutos de metraje extra de nueve canciones, incluidas demostraciones y lanzamientos de estudio anteriores.

Los fanáticos pueden elegir entre dos versiones del proyecto: un CD doble o un vinilo LP. El conjunto de CD incluirá un folleto digital de 20 páginas, mientras que el conjunto de vinilo incluirá el póster Lose Yourself to Dance y 16 páginas. Las canciones del álbum incluyen “Get Lucky” (ganadora del Grammy 2014) y “Loose Yourself to Dance” de Pharrell Williams, e “Instant Crush” de Julian Casablancas de The Strokes, " Doin’ It Right” y “Give Life Back to Music”.

Lanzado en mayo de 2013, Random Access Memories pasó un total de 54 semanas en el Billboard 200, incluido dos semanas en el número 1. El tema principal “Lucky” ocupó el primer lugar del Billboard 100 durante 5 semanas consecutivas.

LISTA DE CANCIONES DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE RANDOM ACCESS MEMORIES

“Give Life Back to Music”

“The Game of Love”

“Giorgio by Moroder”

“Within”

“Instant Crush”

“Lose Yourself to Dance”

“Touch”

“Get Lucky”

“Beyond’”

“Motherboard”

“Fragments of Time”

“Doin’ It right”

“Contact”

“Horizon” (Japan CD)

“GLBTM”(Studio Outtakes)

“Infinity Repeating” (2013 Demo)

“GL” (Early Take)

“Prime” (2012 Unfinished)

“LYTD” (Vocoder Tests)

“The Writing of Fragments of Time”

“Touch” (2021 Epilogue)