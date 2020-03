No hay competencia de freestyle que Mauricio Hérnandez, mejor conocido como Aczino, no haya ganado. Se ha hecho de fama y prestigio a base de contundentes ‘punchlines’ y a su imperturbable puesta en escena. Recientemente, TV Azteca hizo una serie documental sobre él titulada “La palabra de mi vida”. Su nombre ha traspasado fronteras, a tal punto de ser convocado por AXN Latinoamérica para ser parte del tráiler promocional de la nueva temporada de la serie “Criminal Minds”.

Se ha mantenido en la élite de esta disciplina desde el 2012, cuando ganó la Red Bull Batalla de los Gallos en Colombia. Sin embargo, este año anunció su retiro del circuito profesional debido a la sobrecarga de actividades a las que se comprometió durante el último tramo de su carrera. “Te despiertas a diario encerrado en un mismo círculo. Está la presión de querer ganar siempre, de agradar a los jueces y al público. Quiero alejarme de eso”, confiesa Aczino.

Aunque no descarta la posibilidad de regresar en el futuro, por ahora no es una idea que le parezca atractiva. Por lo tanto, la final internacional de la FMS (Freestyle Master Series) podría ser la despedida de Hernández como ‘gallo’. “No me gusta la forma cómo se califica ni que nos pidan competir con cualquier persona. Los raperos que han llegado hasta estas instancias merecen exclusividad”, señala.

A pesar de que muchos lamentan esta decisión, la expectativa por verlo batallar una vez más ante los mejores del mundo está al tope, tal como lo han expresado sus seguidores en las redes sociales. En especial, la posibilidad de que se enfrente con el español Chuty, su principal adversario y amigo, condimenta aún más el evento. El mexicano llega a esta etapa tras haber ganado de forma invicta la liga de su país.

El freestyle como fenómeno de masas ha experimentado un crecimiento exponencial en el reciente lustro. Aczino es uno de los que presenciaron el ascenso de esta vertiente del hip hop entre las preferencias del público hispanohablante cuando todavía no existía una industria. “No había la cantidad de competencias que hay ahora. Antes viajábamos con nuestros propios medios, pero ahora hay marcas que ofrecen contratos y nos respaldan”, cuenta.

Su trayectoria le ha valido el reconocimiento en gran parte de Iberoamérica, donde las muestras de cariño son un denominador común en cada una de sus presentaciones. Cuando se le pregunta si alguna vez pensó que se convertiría, según especialistas del rubro, en el mejor contendiente de la historia, Azcino se sincera al respecto. “Uno siempre debe tener confianza y sueños en su vida, pero no podría decir si vi tangible todo esto. Ahora solo pienso en llegar más lejos. Se me salen las lágrimas al ver que nos reciben en varios países como si fuéramos familia. Ese es el mayor trofeo que puedo tener”, concluye.

