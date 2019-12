El lamentable fallecimiento de la vocalista de Roxette, Marie Fredriksson, revuelve los recuerdos de las canciones del dúo sueco que marcaron diferentes pasajes de nuestra vida. La recordada cantante murió este lunes 9 de diciembre del 2019 a causa de un tumor cerebral contra con el que luchaba desde el 2002.

La noticia continúa dando la vuelta al mundo, debido a la popularidad de la banda formada al sur de Suecia en 1986. Sus importantes canciones como “It Must Have Been Love” y “Listen to your heart” hicieron de Roxette uno de los dúos más influyentes de la música.

► Marie Fredriksson, vocalista de Roxette, murió a los 61 años

► Marie Fredriksson: cuando Roxette hizo llover nostalgia en Lima | CRÓNICA | FOTOS

Sin embargo, si hay un tema musical que no puede pasar desapercibido al hablar de Roxette es “It Must Have Been Love” (“Debió de ser amor”). La balada romántica que aún suena en las emisoras radiales fue compuesta en 1987 por Per Gessle, guitarrista del dúo.

La canción marcaría uno de los primeros ascensos del grupo, luego de su debut. La compañía discográfica EMI les encargó la composición de “una canción inteligente para la Navidad”. La idea era crear un hit que pudiera ser promocionado durante toda la navidad de 1987 y, por qué no, en las posteriores.

El resultado fue favorable, aunque no muy popular como se esperaba. Con una introducción de campanillas navideñas, la canción originalmente llamada “It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted)" recibió una acogida regular en Suecia.

No fue hasta 1990, cuando la productora cinematográfica Touchstone mostró interés en la composición para que esta fuera incluida en la nueva película que preparaban. Roxette ya venía gozando de mayor reconocimiento gracias a “The Look” y la oferta no les pareció mal.

La película romántica “Pretty Woman” se estrenó con Richard Gere y Julia Roberts en los papeles protagónicos y con “It Must Have Been Love" como canción principal. Para ello, Marie Fredriksson y Per Gessle reestructuraron la canción, quitándole el contexto navideño, las campanas introductorias y variando un poco la letra.

“It Must Have Been Love" quedó como una balada sobre el desamor que hoy seguimos reconociendo y coreando cada vez que la escuchamos.

El tema fue el sencillo más vendido de 1990 y despegó la popularidad de la banda en Europa, Australia y Latinoamérica.