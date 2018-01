El 2017 finalizó y, entre grandes momentos, tragedias y el surgimiento de más grupos en una industria que ya de por si sufre de la sobre-saturación, algunos cuantos artistas de K-Pop lograron destacarse y crecer de manera formidable tanto en cuanto a popularidad alrededor del globo como en logros artísticos.

YouTube se ha vuelto el lugar obligado de fans del pop coreano para conocer de los últimos lanzamientos y el nivel de popularidad que reciben sus ídolos mundialmente. Si bien ello no cuenta demasiado en el mismo Corea del Sur, los fans internacionales le dan relativa importancia, pues es muestra del poder de llegada de sus favoritos, y cada vez, con tamaña difusión, este género obtiene mayores adeptos.

Bonus - Los puestos del 30 al 21 son:



30. "Plz Don't Be Sad" - Highlight (ex-Beast)

29. "Love Whisper" - Gfriend

28. "Fine" - Taeyeon

27. "You Are" - GOT7

26. "Holiday" - Girls' Generation

25. "Don't Recall" - KARD

24. "Power" - EXO

23. "Peek-A-Boo" - Red Velvet

22. "Through The Night" - IU

21. "Gashina" - Sunmi

Y los 20 videoclips más vistos de K-Pop del año que ya finalizó son:

20. "Energetic" - Wanna One (43.395+ millones)

La agrupación de 11 integrantes salida de la segunda temporada del exitoso reality coreano Produce 101 gozó de tan aplastante éxito inmediato en su país de origen, al punto de convertirse en el primer grupo novato en llenar el Gocheok Sky Dome de Seúl con 20 mil asistentes. El elegante track pop de su debut de agosto resultó incluso elegido por críticos de Billboard como la mejor canción K-Pop del año.

19. "Rookie" - Red Velvet (47.322+ millones)

El primer regreso de los tres que tendría el quinteto a lo largo del año, con un surrealista video aun para el estándar K-Pop. De ritmo repetitivo e infeccioso, a pesar de tal vez no amarla al inicio, logra volverse un gusto adquirido. "Peek-A-Boo", parte del inicio oficial de su etapa de madurez, que mezcla tanto lados "Red" y "Velvet", además de su single más destacable del año, alcanzó la posición 23.

18. "Don't Wanna Cry" - Seventeen (48.129+ millones)

​El grupo de 11 muchachos de la agencia Pledis, creadora de grupos como Afterschool y Nu'est, obtiene mención con uno de los tracks más populares y exitosos del año. De ritmo más calmado que sus previos lanzamientos y lamentando un posible amor perdido, posee otra de las estilizadas coreografías que acostumbran crear los hábiles bailarines de la sub-unidad del grupo llamada "Performance Unit".

17. "Really Really" - Winner (54.093+ millones)

De los más infecciosos y festivos tracks del año, Winner hace regreso triunfal tras meses de incertidumbre y la partida del joven imagen del grupo, Nam Taehyun, quien lanzó su banda de rock South Club. El ahora cuarteto vio un efectivo cambio de sonido con el que recuperaron popularidad, además de resultar de los favoritos en la categoría de "Canción del Año" en los últimos premios MAMAs.

16. "Untitled, 2014" - G-Dragon (55.282+ millones)

El miembro más conocido de BIGBANG regresó con uno de los discos más comentados del año, en particular, por el formato que las listas de música dudaron si considerar o no: una memoria USB cubierta de tinta rojiza que destiñe, con el concepto de haber sido "dado a luz". La balada en piano tuvo el segundo clip más visto de los miembros del grupo este año, en medio de sus enlistamientos en el servicio militar.

15. "Red Flavor" - Red Velvet (61.831+ millones)

​El lanzamiento más exitoso del año por parte del quinteto de SM Entertainment, y que gozó de gran suceso en su país de origen. Acorde al inicio del verano surcoreano, llegó el videoclip de toque experimental con un símil entre las miembros y coloridas frutas, complementado con imágenes típicas del crecimiento de los jóvenes e ilustrando el momento de madurez iniciado por las miembros.

14. "Palette" - IU feat. G-Dragon (66.016+ millones)

Con la participación del solista y popular integrante de BIGBANG, IU tiene la sucesión espiritual de su previo single "23", en el cual narra una etapa de mayor estabilidad tras sus pasadas polémicas y los comentarios recibidos. En sus coros declara: "Me gusta, tengo 25, sé que te agrado/sé que me odias. Está bien, estoy realmente bien, creo que ahora sé un poquito de mí misma".

13. "I Luv It" - PSY (67.470+ millones)

​La figura del monstruoso éxito "Gangnam Style" retorna con un discotequero y redondeado ritmo junto a curiosas y despreocupadas letras. "Arte más que técnica, me encanta, más provocativo que digno, me encanta. Quienes me quieren coman de mi amor, quienes critican e insultan, reúnanse y coman esto: me encanta, me encanta, me encanta. Mis fans, mis críticos, incluso si me odias, me encanta tanto."

12. "Heart Shaker" - Twice (75.265+ millones)

El más reciente single de las nueve muchachas de JYP Entertainment, con apenas haber sido lanzado en diciembre, llegó a convertirse en uno de los más vistos de todo 2017, y apunta a volverse de los más exitosos de toda su carrera. Con esto cierran un año en el cual realizaron su debut en Japón y aumentaron un 500% en búsquedas con su aparición en el festival de fin de año NHK Kōhaku Uta Gassen.

11. "Never Ever" - GOT7 (81.961+ millones)

La boyband hermana de Twice hace aparición en la lista con su single liberado a mediados de marzo como episodio final, titulado "Arrival", de su serie de lanzamientos "Flight Log". Producida con una extraña combinación de estilos por parte de JYP y earattack, obtiene el éxito acostumbrado por el grupo, en contraste con el sucesor y mejor logrado track en cuanto a composición, "You Are" del disco "7 for 7".

10. "New Face" - PSY (100.742+ millones)

​Con un ritmo y coreografía reminiscentes a las épocas de raperos pop noventeros como MC Hammer, y letras que hablan del anhelo por la llegada de un nuevo amor, PSY tiene con "New Face" su canción más exitosa en el año, además del comentado cameo de la integrante del grupo surcoreano de chicas Apink, Son Naeun, la que el ídolo eligió pues "le agradaba el contraste que generaba por su elegancia."

9. "MIC Drop (Steve Aoki Remix)" - BTS (103.244+ millones)

​Con video lanzado en noviembre que ya superó las 100 millones de vistas, BTS lanza la colaboración con el DJ Steve Aoki que llega a la cima de numerosos ránkings alrededor del mundo. El remix del track del mismo nombre que forma parte de "Love Yourself: Her" declara desafiante: "Pensaste que iba a fracasar pero estoy bien, lo siento, Billboard, lo siento, mundo, lo siento, madre, tu hijo está arrasando."

8. "Ko Ko Bop" - EXO (107.192+ millones)

​Lanzado a mediados del año, EXO tiene su exitoso regreso con "The War" y su single promocional, de curioso video como acostumbra su agencia, SM Entertainment, y una suerte de alegoría a una suerte de estado de dopaje acorde a las letras. La producción evoca influencias de reggae e incluye interesantes breaks que le otorgan toques torcidos y oscuros, complementados con símiles a fases de alucinación.

7. "Signal" - Twice (133.953+ millones)

El esperado regreso del grupo de chicas realizado en mayo ​muestra a las chicas con uno de sus mejores tracks del año, y un video en el cual la inusual personalidad del sujeto del amor de las chicas es representado por un alienígena de aspecto perturbador. Cada una de las integrantes parece además poseer un poder especial, y declaran aquí sobre sentimientos que tratan de comunicar sin palabras.

6. "Spring Day" - BTS (138.040+ millones)

El primer regreso de BTS en el año como previa a la reedición de su disco "Wings", titulado "You Never Walk Alone". De bella fotografía, es otro de los videoclips que llaman la atención de los ARMY asiduos a teorías que interconectan sus lanzamientos, como la elección del nombre del café, "Omelas", más simbología y nostálgicas letras sobre el trayecto de la vida mientras se extraña a una vieja amistad.

5. "Likey" - Twice (142.952+ millones)

Acorde al nombre y temática de su nuevo disco, "Twicetagram", el grupo lanza esta canción con la que obtienen enorme suceso en Corea del Sur y fuera de este​. El tema que también realiza una declaración de amor con terminología de las presentes épocas de redes sociales, llegó a fines de octubre y ya acumula dicha cantidad de vistas, con su posterior lanzamiento, "Heart Shaker", que apunta a superarlo.

4. "Knock Knock" - Twice (162.610+ millones)

​Lanzada en febrero, fue el video K-pop más visto del 2017 por una buena fracción del año, y parte de la reedición del disco "Twicecoaster". En mitad del invierno, el videoclip muestra a las muchachas en una pijamada mostrando gran carisma, tras una suerte de transición hacia un universo paralelo luego de su video anterior con temática de Halloween, "T T".

3. "Not Today" - BTS (177.354+ millones)

"Llegará el día en el que perderemos, pero no será hoy, hoy peleamos", da el grito de guerra RM al iniciar el explosivo single de "You Never Walk Alone". Corriendo por un desolado cañón, BTS es perseguido por seres cubiertos de negro, de pies a cabeza, y una suerte de hijab que esconde sus rostros en alegoría a lo desconocido, entre simbolismo y estruendos que ilustran una guerra y la supervivencia.

2. "As If It's Your Last" - Blackpink (213.592+ millones)

Blackpink tiene su único lanzamiento en el año con un single digital que se ubicó entre las tendencias mundiales de YouTube en julio, mes de su estreno. Con una combinación, que aparenta inicialmente como inconexa, de ritmos fiesteros actuales y el coro que recuerda a tracks de música pop de los 80 con sintetizadores incluidos, el cuarteto tuvo hasta hace poco el video más visto del 2017.

1. "DNA" - BTS (224.593+ millones)

"Nuestro encuentro fue como una fórmula matemática, providencia del universo, evidencia del destino se me ha dado, mi mano extendida hacia ti es mi suerte elegida." Si bien ya conocían el éxito, BTS tuvo en 2017 el mejor año de su carrera a la fecha. Con "DNA" bajo el brazo, amasaron hordas de nuevos fans durante su visita a EE.UU. y vieron el año de mayor impacto del K-Pop en occidente luego de PSY.