YouTube: Camila Cabello deslumbró como Marilyn Monroe en iHeart Awards

YouTube. Era una de las artistas más esperadas de la noche y no decepcionó. Camila Cabello volvió a llevarse los aplausos en una nueva presentación de su tema “Havana”. Esta vez la ex Fifth Harmony sorprendió en la piel de Marilyn Monroe al estilo de “Diamonds are a girl’s best friend”.

Ocurrió en los premios iHeartRadio Music Awards 2018, donde Camila, enfundada en un vestido color rosa, recogió el reconocimiento otorgado por la comunidad de fans al ofrecer una presentación en vivo, que ya se puede ver en YouTube.

La presentación de Camila Cabello también contó con bailarines de respaldo vistiendo smokings con colas y sombreros de copa, al mismo estilo que emulara Madonna en su icónico videoclip “Material Girl”.

Young Thug, que tiene participación en “Havana”, apareció para acompañar a Camila Cabello vistiendo un jersey de cuello alto blanco y una chaqueta y le entregó una rosa rosa a la cantante. Los fanáticos no tardaron en expresar su emoción.

"Cada vez que interpreto esta canción, he hecho algo diferente", dijo Camila Cabello acerca de su éxito "Havana", antes de tocar la canción en vivo en los iHeartRadio Music Awards 2018. "Y esta noche va a ser totalmente diferente, también", agregó.