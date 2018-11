Regina Alcóver protagoniza "Reina por un día", dirigida por Osvaldo Cattone

El amor, la importancia de las relaciones con los seres queridos y el empoderamiento son tres factores claves que rigen la historia de "Reina por un día", la obra teatral que la recordada Lola Vilar protagonizó en 1980 y que ahora Osvaldo Cattone repone con Regina Alcóver en el rol principal.



En la puesta en escena, la actriz destaca la importancia de empezar a valorar cuestiones habituales. Como la suerte de poder tener a tu madre o padre al lado, por ejemplo. "Creo que los seres humanos necesitamos volver a lo natural, a lo real. Agradecer las oportunidades que la vida nos ha dado. Cuestiones que en lo cotidiano no solemos hacer, como el dar gracias, por ejemplo", opina Alcóver.



La intérprete de 70 años encarna a Valentina, una madre que abandonó a su hijo (Renato Rossini) por ir en busca de su sueño: ser una estrella de rock. Veinticinco años más tarde, ella regresa con el objetivo de obtener el perdón de su familia.



Alcóver se mete así en el rol de una mujer cuya relación con su hijo se encuentra totalmente fracturada. Ella explica que desarrollar un vínculo cercano con Rossini no fue una tarea complicada: "En los años noventa dirigí una obra en la que Renato participó. Ahora, lo veo en su faceta de padre y eso me ha inspirado un cariño inmenso. Es un chico muy sensible. Lloramos en cada ensayo y función. Nos hemos reencontrado en la vida. Fue algo fácil y natural. [...] Somos 13 personas en escena y el público puede encontrar un personaje con el que se sentirá más identificado, pero lo más valioso es que se trata de una obra que mueve las emociones", expresa.



FRUCTÍFERA CARRERA

Regina Alcóver cumplió 70 años hace apenas dos meses, pero ella asegura que se siente más jovial que nunca. El hecho de retirarse de la escena artística no es algo que esté entre sus planes por el momento.

"Tengo una energía que no es de mi edad. La gente [en el teatro] me ve con zapatos taco 12 y se sorprenden. No es una postura, es un sentimiento de agradecimiento, de cómo soy cada día. Por supuesto que tengo opciones para retirarme, mi hija quiere que viva con ella cuando ya esté 'cochita' [risas]. Pero eso es algo que no puedo prometer ahorita porque estoy trabajando", afirma la artista.

Alcóver reconoce que tiene energía para rato: "Mientras yo tenga la fuerza, seguiré actuando y cuando me toque cuidar a mis nietos, lo haré. Ahora me siento plena y hay que aprovecharlo. Mi mamá siempre decía: 'Tiene pena de la vida el que no llega a ser viejo'. En eso estoy", finaliza.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Teatro Marsano.

Dirección: Av. General Suárez 409, Miraflores.

Fecha: miér. a sáb, 8 p.m. y dom. 7 p.m.

Entradas: Teleticket.