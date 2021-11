Conforme a los criterios de Saber más

En escena, cuatro actores frente a sus grandes micrófonos y sus instrumentos de música y efectos de sonido. Sin embargo, sea por problemas técnicos o por las metidas de pata de los locutores, el humor estalla gracias a la férrea voluntad de todos por llevar a buen puerto su programa radial y quedar bien ante el público. Podríamos decir que la obra se desarrolla en el Brooklyn de los años 40, como en “Días de Radio, aquel entrañable y nostálgico homenaje filmado por Woody Allen. Pero lo cierto es que “Radio ridículo”, la obra del dramaturgo Rich Orloff que dirige Rodrigo Falla, más allá de su guiño “vintage”, reactualiza un género por muchos años considerado obsoleto: radioteatro.

En efecto, como nos hace ver David Carrillo, cabeza del elenco formado además por Ximena Galiano, Rodrigo Falla Brousset y Rodrigo Reyes Pavia, si las radionovelas fueron desplazadas en los años 50 con la irrupción de la televisión, hoy día, cuando la caja boba empieza a volverse vetusta con la aparición de las nuevas plataformas, este género radial vive una segunda juventud cambiando de nombre: hoy se llama “podcast”.

Ximena Galiano y Rodrigo Falla Brousset, en un momento de la obra que exige la interacción con el público. (Foto: Alessansro Currarino)

“Si nosotros dijéramos que estamos haciendo un “podcast” en vivo, el público actual diría que estamos haciendo una obra muy moderna”, comenta divertido Carrillo, aún con su vestuario de anfitrión de show radial con público en vivo. “Mucho de lo que consumimos hoy en Spotify no es más que el viejo radio. Eso te muestra que todo es cíclico, y que la gente ha recuperado la capacidad de desviar sus ojos de la pantalla y volver a escuchar historias”, comenta.

“Es una obra para jugar con el público”, afirma Carrillo. “Lo único que no podíamos hacer en todos los proyectos de teatro virtual realizados en el encierro por la pandemia, era interactuar intensamente con el público, que el auditorio retroalimente el espectáculo. Esta obra nos ha permitido recuperar ese vínculo, esa emoción de no saber qué va a pasar, comenta el actor y director.

Con referencias a Monty Python, los hermanos Marx, Mel Brooks e, inclusive, a Les Luthiers, “Radio Ridículo” nos lleva a un viaje a los años de oro de las radio novelas. (Foto: Alessandro Currarino)

Homenaje a las radionovelas de antaño o demostración de su vigencia contemporánea, lo cierto es que “Radio Ridículo”, la obra que se presenta en una muy breve temporada en el Centro Cultural Ricardo Palma, es un muy divertida comedia que juega con el público, a la manera de un espectáculo de los británicos Monty Python, o los argentinos Les Luthiers, con gags blanquísimos y rutinas cómicas inspirados en clásicos como Groucho Marx o Abbott y Costello. Para Carrillo, el gran gozo que le procura la obra tiene que ver con jugar con el error, mostrar la vulnerabilidad del actor cuando suceden accidentes en escena y, pese a todo, seguir tercamente pues la función debe continuar. “La tozudez del actor es algo que me parece romántico”, señala, comparándola además con lo vivido recientemente: “Durante la pandemia, siempre hemos estado buscando qué hacer para no parar. Mostrar la terquedad del actor es lo que me conmueve. De alguna manera, esta comedia es también un testimonio”, añade.

Cuatro actores se juntan en un estudio de radio para emitir su programa semanal. A lo largo de tres segmentos veremos cómo intentarán llegar al final de la programación intactos mientras sortean toda clase de problemas de un show en vivo. (Alessandro Currarino)

Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma. Av. José Larco 770, Miraflores.

Funciones: el viernes 26 de noviembre, el jueves 2 de diciembre y el viernes 3 de diciembre, 7pm.

Entradas: 40 soles.





