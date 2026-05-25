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El uso de avatares animescos puede facilitar la expresión de las emociones, la identificación y la comunicación entre el paciente y el terapeuta. (Foto de Behrouz MEHRI / AFP)
El uso de avatares animescos puede facilitar la expresión de las emociones, la identificación y la comunicación entre el paciente y el terapeuta. (Foto de Behrouz MEHRI / AFP)
/ BEHROUZ MEHRI
Por Agencia AFP

Cuando era un adolescente que luchaba por adaptarse a la vida en la Sicilia rural, el psiquiatra Francesco Panto encontró refugio en el anime, el famoso arte gráfico japonés en el que descubrió personajes que se parecían al tipo de hombre que quería ser.

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