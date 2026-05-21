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Una buena manera de ralentizar la ingesta de comida es, de hecho, consumir alimentos con más textura.
Una buena manera de ralentizar la ingesta de comida es, de hecho, consumir alimentos con más textura.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Por masticar una chalota 722 veces antes de tragarla, Horace Fletcher fue apodado “El gran masticador”.

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