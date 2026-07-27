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El estrés y agotamiento no son males modernos e incluso en la Edad Media ya había tratamientos para combatirlos.
El estrés y agotamiento no son males modernos e incluso en la Edad Media ya había tratamientos para combatirlos.
/ Siggy Nowak/Pixabay
Por BBC News Mundo

El estrés y el agotamiento mental no son nada nuevo: en la Edad Media ya eran muy comunes. Y la sabiduría medieval sobre cómo afrontarlos sigue siendo sorprendentemente válida hoy en día.

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