Horóscopo de HOY, jueves 20 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: sucederán evaluaciones que cambiarán las rutinas pero serán favorables. Amor: un acercamiento hará que conozca a una bella persona y una relación se iniciará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con éxito y gente influyente comenzará a darle un lugar. Amor: su fuerte encanto generará una cálida relación que armonizará cada momento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los desacuerdos que existen en el entorno provocarán demoras o postergaciones. Amor: la relación romántica también exige paciencia y comprensión; estarán bien.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: una sucesión de fallas le hará apreciar las ideas nuevas que alguien sugiere. Amor: momento de plenitud; la pareja disfrutará de dulces vivencias en la intimidad.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: se terminarán las discusiones y fastidios. Su denodado esfuerzo será reconocido. Amor: su encanto se percibirá cautivante y por ello recibirá la invitación más soñada.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: dificultad para separar lo prioritario de lo que no lo es, pero lo resolverá. Amor: su corazón vibrará cuando cierta persona se acerque; se avecina cálido romance.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una etapa de crecimiento se avecina y tendrá que estar preparado. Amor: un entrenamiento físico en común favorecerá los momentos íntimos con dulces vivencias.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá acertada intuición para evitar resultados adversos. Amor: la brillante conducta de cierta persona le seduce y le atrapa con un amable gesto.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas parecerán estar mal pero cambiará lo que está fallando. Amor: encontrará la persona que entenderá sus deseos íntimos y surgirá el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se acabará la rutina en las áreas más dinámicas y será para celebrar. Amor: con mucho afecto suavizará la rigidez y logrará armonía en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para no emitir opiniones apresuradas o generará problemas. Amor: cierta circunstancia provocará momentos de sinceridad que darán alivio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el entorno no dará soluciones a los problemas, pero sus metas serán alcanzadas. Amor: su intento de acercarse a cierta persona será exitoso y un romance podría nacer.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GUSTOSA DE FIESTAS Y REUNIONES. TAMBIÉN DISFRUTA DE LA NATURALEZA Y DEL AMOR.