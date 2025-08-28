Horóscopo de HOY, jueves 28 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para manejarse con fluidez y alcanzar sus metas. Amor: no será buena idea hacer críticas a su pareja o habrá una respuesta incómoda.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se enfocará en las dificultades y sabrá qué hacer con los problemas que surjan. Amor: mostrará cierta intolerancia ante la gente que sale a divertirse y hacer algo nuevo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: algunos colegas no actuarán de acuerdo a lo que necesita, pero se concentrará. Amor: vivirá algo parecido a una luna de miel y el encuentro generará la reconciliación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llega una oportunidad para no dejar pasar y las mejoras pronto aparecerán. Amor: estará atento como para disipar la rutina con iniciativas audaces y románticas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: favorable para obtener contactos importantes pero los resultados se demorarán. Amor: con su carácter evitará una pelea entre amigos pero su pareja le hará reclamos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un colega criticará a su proyecto con poco fundamento y lo revertirá. Amor: su timidez dejará de ser un problema cuando le presenten a alguien especial.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su economía gozará de ciertos beneficios; la buena fortuna le sonríe. Amor: se reiterarán conflictos no resueltos que generan roces. Inevitable dialogar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto concluye, pero gente influyente le asignará otras metas. Amor: si decide abrir su corazón, alguien comprensivo captará su alma profunda.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas se cumplirán bien y gente importante lo notará. Amor: su buen humor será crucial para terminar con un conflicto pero habrá críticas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: estará listo para iniciar nuevos proyectos y alcanzar el éxito. Amor: si mantiene las pequeñas atenciones, evitará discusiones y mejorará la relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que desafían su creatividad pero las resolverá. Amor: llegará el momento para el ansiado romance o propiciar una reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas creados por otros y se lo reconocerán. Amor: superará diferencias con ternura y se verá irresistible para el entorno; posible romance.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORIGINAL Y CON CARACTER. TRATA DE PROTEGER A LAS PERSONAS VULNERABLES.