La temporada anime de la primavera de 2026 ya empezó y en la lista de estrenos destacados está “One Piece”, que continúa con la historia de Luffy y su tripulación de los Sombreros de Paja en un nuevo formato de 26 episodios por año y marca el inicio del arco de Elbaph del manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda. Así como las nuevas entregas de “Classroom of the Elite”, “Dr. Stone Science Future”, “That Time I Got Reincarnated as a Slime”, “Welcome to Demon School, Iruma-kun!”, “Re:Zero -Starting Life in Another World” y “Rent-a-Girlfriend”.

También se incluyen estrenos como “The Food Diary of Miss Maid”, “Go For It, Nakamura-kun!”, “Daemons of the Shadow Realm”, “Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke”, “Kusunoki’s Garden of Gods”, “Mistress Kanan is Devilishly Easy”, “Witch Hat Atelier”, “Even a Replica Can Fall in Love”, “The Drops of God” y “I Want to End This Love Game”.

Además, el calendario de estrenos de Crunchyroll para la primavera de 2026 cuenta con animes que regresan con una segunda temporada. Si quieres conocer de cuáles se trata, debes revisar la siguiente lista.

LISTA DE ANIMES QUE REGRESAN CON UNA TEMPORADA 2 EN LA PRIMAVERA DE 2026

1. Dorohedoro - Temporada 2

La segunda temporada de “Dorohedoro”, producida por Mappa y que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Q Hayashida continúa la caótica búsqueda de Caimán y Nikaido. El protagonista, un hombre con cabeza de reptil y amnesia, sigue cazando hechiceros en el oscuro mundo de “el Agujero” para encontrar al responsable de su maldición y recuperar su verdadera identidad.

Fecha de estreno: 1 de abril de 2026

En el anime "Dorohedoro", Caimán sufrió un hechizo que le transformó la cabeza en la de un lagarto y le borró por completo los recuerdos de quién era antes (Foto: MAPPA / Netflix)

2. The Beginning After the End - Temporada 2

Después de una misteriosa muerte, el Rey Grey renace como Arthur Leywin en el continente mágico de Dicathen en “The Beginning After The End” (“Saikyô no Ôsama, Nidome no Jinsei wa Nani wo Suru?” en su idioma original). Aunque regresa como un bebé, conserva los recuerdos de su vida anterior, así que se propone conseguir los poderes de ese mundo y no repetir sus errores del pasado. A pesar de las críticas, regresó con una segunda temporada.

Fecha de estreno: 1 de abril de 2026

"The Beginning After the End" fue una de las producciones más esperadas de Crunchyroll para el 2025, pero dejó muchas críticas negativas. No obstante, fue renovada para una segunda temporada (Foto: Studio A-CAT)

3. The Angel Next Door Spoils Me Rotten - Temporada 2

Después de que los protagonistas formalizaron su romance, la segunda temporada de “The Angel Next Door Spoils Me Rotten” (“Otonari no Tenshi-sama” en su idioma original), anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas escrita por Saekisan e ilustrada por Hanekoto, explora cómo ambos manejan su relación ahora que sus sentimientos son públicos en la escuela. Amane debe lidiar con las miradas curiosas y los celos de sus compañeros, pero continúa mimando a Mahiru.

Fecha de estreno: 3 de abril de 2026

Amane Fujimiya y Mahiru Shiina en una escena de la segunda temporada del anime "The Angel Next Door Spoils Me Rotten" (Foto: Project No. 9)

4. Ace of Diamond: Act II - Temporada 2

La segunda temporada de “Ace of Diamond Act II” continúa la historia del equipo de béisbol de la preparatoria Seidou, con Eijun Sawamura buscando consolidarse como el as. Debido a la larga espera para ver los nuevos episodios del anime basado en el manga de Yuji Terajima, se ha convertido en uno de los más esperados.

Fecha de estreno: 5 de abril de 2026

La segunda temporada de "Ace of Diamond Act II" se estrenó oficialmente el 5 de abril de 2026 en Japón y también está disponible en Crunchyroll (Foto: OLM)

5. Farming Life in Another World - Temporada 2

La segunda temporada de “Farming Life in Another World” (“Isekai Nonbiri Nouka”) continúa la tranquila y fantástica vida de Hiraku. La historia se centra en la expansión de su aldea, la llegada de nuevas criaturas mágicas, el crecimiento de su familia y la vida agrícola con su herramienta todopoderosa.

Fecha de estreno: 6 de abril de 2026

6. The Most Heretical Last Boss Queen - Temporada 2

La segunda temporada de “The Most Heretical Last Boss”, que se basa en una serie de novelas ligeras escritas por Tenichi, continúa con la historia de Pride Royal Ivy, quien usa sus poderes de “jefa final” para evitar su destino villano. En los nuevos episodios, se presenta a Pride más madura y protegiendo a sus seres queridos y al reino.

Fecha de estreno: 7 de abril de 2026

7. Wistoria: Wand and Sword - Temporada 2

La segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” continúa la lucha de Will Serfort por convertirse en un Magia Vander en la Academia Regarden. A pesar de no poder usar magia, Will confía en su fuerza física y espada para enfrentar nuevos enemigos, superar desafíos más peligrosos y cumplir su promesa de la infancia.

Fecha de estreno: 12 de abril de 2026

8. Mission: Yozakura Family - Temporada 2

La segunda temporada de “Mission: Yozakura Family”, anime basado en el manga de Hitsuji Gondaira, continúa la historia de Taiyo Asano y su vida matrimonial llena de acción con Mutsumi Yozakura, miembro de una familia de espías de élite.

Fecha de estreno: 12 de abril de 2026

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