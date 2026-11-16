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Resumen

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Equipos de emergencia en el lugar de un incendio en un edificio comercial que albergaba un restaurante y alojamientos de alquiler en Phuket, Tailandia. (Foto de AFP).
Equipos de emergencia en el lugar de un incendio en un edificio comercial que albergaba un restaurante y alojamientos de alquiler en Phuket, Tailandia. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

Once personas han fallecido y varias han resultado heridas tras un incendio en un edificio de uso residencial y comercial de la turística isla de Phuket, según informaron este lunes las autoridades locales, mientras se investigan las causas.

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