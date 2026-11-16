Once personas han fallecido y varias han resultado heridas tras un incendio en un edificio de uso residencial y comercial de la turística isla de Phuket, según informaron este lunes las autoridades locales, mientras se investigan las causas.

El gobernador de Phuket, Chotnarin Kerdsom, explicó que el incendio se originó de madrugada y afectó una edificación en la que también se rentaban habitaciones y funcionaba un negocio de venta y alquiler de motocicletas en la primera planta.

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El reporte de las autoridades -difundido por el Departamento de Relaciones Públicas de siete provincias del sur, incluida Phuket- indica que unas 20 personas que sufrieron heridas menores fueron rescatadas con vida y se encuentran fuera de peligro.

Once personas han fallecido y varias han resultado heridas tras un incendio en un edificio de uso residencial y comercial de la turística isla de Phuket, según informaron este lunes las autoridades locales, mientras se investigan las causas. (Foto:EFE/ Departamento de Relaciones Públicas de Phuket)

Hasta ahora se desconocen las identidades de los fallecidos y los lesionados.

“Según las primeras hipótesis, el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en un poste eléctrico situado frente al edificio, durante la lluvia. Las chispas se habrían propagado hasta alcanzar las motocicletas estacionadas debajo del poste, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente”, dice el escrito.

Las autoridades señalaron además que en la primera planta estaban aparcadas unas 100 motocicletas y había “una gran cantidad de materiales inflamables”, lo que “generó una densa humareda con una elevada concentración de sustancias tóxicas”.

Un edificio calcinado tras un incendio en un local comercial de la isla turística de Phuket, en el sur de Tailandia, el 16 de noviembre de 2026. (Foto: EFE/EPA/SALINEE PRAB)

La Policía, prosigue el texto, realizará una inspección para verificar los permisos con los que operaba el comercio de motocicletas y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Los incendios en edificaciones son frecuentes en Tailandia debido, según las autoridades, a incumplimiento de regulaciones de prevención y el deterioro de recintos con tejidos eléctricos y sistemas de cableado antiguos, en ocasiones obsoletos.

A mediados de julio, un incendio nocturno en un bar de Bangkok dejó un saldo de 33 muertos y al menos 14 heridos graves, también atribuido de forma preliminar a un cortocircuito en el lugar, en el que se encontraban decenas de personas al momento del incidente.

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