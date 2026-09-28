Ocho personas han fallecido y 1,8 millones se ven afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a casi una treintena de provincias de Tailandia, incluido Bangkok, que continúa parcialmente anegado y con distritos aislados.

El Departamento para Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM) informa en su último balance de que las muertes se han producido en Sa Kaeo (5), Chanthaburi (2) y Saraburi (1) -en la región centro oriental-, mientras no se han registrado víctimas en la capital.

Un total de 1.793.887 personas se han visto afectadas, incluidas 163.280 en Bangkok, por este temporal de fuertes precipitaciones que afecta al país desde mediados de mes, apunta el informe.

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“Prevemos que los niveles de agua en los canales descenderán gradualmente, y, a medida que disminuyan, podremos drenar las carreteras y las comunidades”, apuntó el gobernador, Chatchart Sittiphan.

Según el registro pluvial, Bangkok recibió este fin de semana cerca de 300 milímetros de lluvia –unos 30 millones de metros cúbicos de agua–, una cifra cercana a la que la ciudad suele registrar durante todo septiembre, uno de los meses más lluviosos.

En la capital, donde se han habilitado 233 centros temporales de evacuación, las precipitaciones caían en la mañana de este lunes de manera intermitente en céntricos barrios como Ekkamai, con otras zonas de la urbe parcialmente inundadas, como los distritos de Prawet y Lat Phrao.

Según el pronóstico del departamento tailandés de Meteorología, las lluvias se desplazarán entre hoy y el martes hacia el norte del país, antes de dirigirse hacia el oeste y golpear la vecina Birmania (Myanmar), donde también se registran graves inundaciones. Se prevé que las condiciones mejoren en la capital a partir del miércoles.

Las autoridades mantienen el estado de desastre decretado el sábado en los 50 distritos que componen Bangkok, habitada por unos 9 millones de personas en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana.

Residentes tailandeses viajan en bote por una calle inundada tras las prolongadas lluvias torrenciales en el distrito de Bangkapi, Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, dictó ayer el lunes y el martes como no laborables para los trabajadores públicos en Bangkok y provincias anexas con el objetivo de evitar desplazamientos hacia la capital, y solicitó colaboración a bancos y compañías privadas.

Los colegios de la metrópoli permanecerán cerrados el martes.

Anutin, quien suspendió su visita al Reino Unido para regresar al país, encabezó este lunes una reunión de emergencia para abordar la situación y valorar posibles ayudas para los afectados.

El primer ministro apremió a los organismos oficiales a “drenar el agua de las zonas (de Bangkok) lo más rápido posible” y acelerar el reparto de asistencia para las familias afectadas, apunta un comunicado publicado en el portal del Gobierno.

Las autoridades de Bangkok, por su parte, indicaron que hoy ha repartido unos 25.000 paquetes de alimentos, indican en su perfil de Facebook.

Grupos de voluntarios también se han unido al reparto de ayuda. La oenegé Bangkok Community Help declara a EFE que ha movilizado a sus equipos para “preparar y distribuir alimentos” entre los residentes de las comunidades afectadas y prepara un refugio temporal.

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Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones ante fuertes precipitaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis; o su extensa red de canales.

Las inundaciones afectan a 27 provincias, incluida la capital, y regiones del centro, como Phitsanulok y Ayutthaya, y este del país, como Chon Buri y Buriram.

Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial.

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