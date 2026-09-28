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Resumen

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Residentes caminan entre el agua de la inundación mientras vehículos abandonados en una calle anegada tras las prolongadas lluvias torrenciales en el distrito de Bangkapi, Bangkok, Tailandia, 28 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Residentes caminan entre el agua de la inundación mientras vehículos abandonados en una calle anegada tras las prolongadas lluvias torrenciales en el distrito de Bangkapi, Bangkok, Tailandia, 28 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Por Agencia EFE

Ocho personas han fallecido y 1,8 millones se ven afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a casi una treintena de provincias de Tailandia, incluido Bangkok, que continúa parcialmente anegado y con distritos aislados.

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