Estados Unidos: Candidato al Congreso de Virginia admitió que es pedófilo.

Estados Unidos. Nathan Larson, un contador de 37 años de Charlottesville, y candidato independiente al Congreso de Virginia, admitió ser pedófilo durante una entrevista con Huffington Post.



En una llamada telefónica, Larson confirmó que creó los sitios web suiped.org y incelocalypse.today, salas de chat que sirvieron como lugares de reunión para pedófilos y misóginos, que fueron posteriormente eliminadas.



El medio estadounidense contactó a Larson después de confirmar que el sitio web de su campaña compartía una dirección IP con estos foros, entre otros. Durante la llamada, el candidato fue abierto acerca de su pedofilia y habló sobre sus posibilidades de obtener una oficina gubernamental.



“Mucha gente está cansada de la corrección política y de estar limitada por eso […] La gente prefiere a un extraño que no tiene nada que perder y que está dispuesto a decir lo que mucha gente piensa”, dijo.



Cuando se le preguntó si es un pedófilo o simplemente escribe sobre pedofilia, dijo: “Es una mezcla de ambos […] Cuando la gente excede la parte superior, hay un grano de verdad en lo que dicen”.



A la pregunta si había un "grano de verdad" en su ensayo sobre el incesto entre padre e hija y otro sobre la violación reiterada de su ex esposa, respondió que sí, y que muchas mujeres tenían fantasías de violación.



Según el manifiesto de la campaña de Larson, sus compromisos incluyen: proteger los derechos de propiedad de las armas, establecer el libre comercio y proteger la "benevolente supremacía blanca", así como legalizar el matrimonio incestuoso y la pornografía infantil.



En el manifiesto, Larson llamó al líder nazi Adolfo Hitler un "héroe supremacista blanco”. También instó al Congreso a derogar la ley contra la violencia contra la mujer, y agregó: “Necesitamos cambiar a un sistema que clasifique a las mujeres como propiedad, inicialmente de sus padres y luego de sus maridos”.



El candidato además mostró simpatía por los hombres que piensan que es injusto ser “obligados” a pagar impuestos por las escuelas, el bienestar y otros apoyos para los hijos de otros hombres.



Utilizando los seudónimos “Leucosticte” y “Lysander”, Larson participó frecuentemente en conversaciones en sus propios tableros de mensajes, confirmó el medio. Como Lysander en suiped.org, un foro para "pedófilos suicidas", Larson escribió numerosos artículos que respaldan la violación infantil y otras formas de abuso sexual.



Larson, quien tiene una hija de 3 años que vive con parientes, dijo que renunció a sus derechos parentales durante una batalla por la custodia. Su ex esposa recibió una orden de restricción ordenada por la corte en 2015 antes de suicidarse. Él se volvió a casar y ahora vive en Catlett, Virginia.



En el foro incelocalypse.today, que fue eliminado esta semana. Larson se identificó como un “violador hemofílico” y afirmó que abusó sexualmente de su esposa. Escribió también: “El problema es el feminismo y la violación es la solución”. En este portal abogó además por el matrimonio padre e hija, el feminicidio y la violación de mujeres vírgenes.



En entrevista, Larson dijo que la palabra pedófilo es “vaga” y “solo una etiqueta”. Agregó que es “normal” que los hombres se sientan atraídos por las mujeres menores de edad. Él dijo que no cometió ningún crimen.



Huffington Post no vio ningún mensaje que declarara explícitamente que había participado en actividades sexuales con menores, aunque en repetidas ocasiones expresó el deseo de tener relaciones sexuales con bebés y niños, incluida su propia hija.



Larson dijo que la eliminación de sus sitios web es una afrenta a su libertad de expresión y que tratará de conseguir que se aloje en otro lado.



Las ambiciones políticas de Larson abarcan más de una década. Primero se postuló para el Congreso en el primer distrito de Virginia en 2008, en lo que describió como una plataforma "anarcocapitalista".



Ese mismo año, envió una carta al Servicio Secreto amenazando con matar al presidente, lo que lo llevó a la prisión federal durante 14 meses y le prohibió buscar un cargo público.



Pero en 2016, el entonces gobernador de Virginia, Terry McAuliffe restauró el voto y otros derechos civiles a miles de delincuentes, lo que permitió a Larson realizar una campaña una vez más. En 2017 se postuló en el Distrito 31 de la Cámara de Delegados de Virginia y obtuvo menos del 2 por ciento de los votos. Ahora está buscando un puesto en el Congreso de Virginia.



En "Definemos lo que es la violación", un ensayo de 3.000 palabras publicado en Nathania.org, Larson escribió: “Las mujeres son objetos, que los hombres deben cuidar como cualquier otra propiedad. En la mayoría de los casos, los intereses de las mujeres están alineados, siempre y cuando el hombre sea fuerte. Las esclavas sexuales en realidad obtienen un trato mucho mejor que los animales, porque en la mayoría de los casos, se les permite reproducirse, a diferencia de los animales criados para carne o compañía”.



Cuando se le preguntó qué opinarían sus electores sobre sus escritos pedófilos, dijo: “Las personas son de mente abierta”.

Fuente: Huffington Post