La OTAN pondrá todo en marcha para que cualquier ataque contra cualquiera de sus Estados miembros sea “completamente en vano”, advirtió el lunes su principal jefe militar, Alexus Grynkewich, en momentos en que las amenazas rusas se vuelven más inquietantes.

“Si alguien es lo bastante insensato como para atacarnos, lucharemos. Detendremos el ataque y les negaremos la posibilidad de alcanzar sus objetivos, sean cuales sean. En resumen, nos aseguraremos de que cualquier ataque contra cualquier aliado resulte totalmente en vano”, declaró el comandante de la OTAN durante un foro sobre la defensa en Varsovia.

En su discurso, presentó su “teoría de la victoria” sobre la mejor manera de combatir a Rusia en caso de ataque. Sin embargo, aseguró que no es inminente ningún conflicto.

Sin embargo, los servicios de inteligencia daneses han informado de la posibilidad de un ataque de Rusia contra la OTAN, aunque es poco probable.

“Pero en ese caso, mi teoría de la victoria es sencilla: bloquearemos el ataque inicial”, explicó el general Grynkewich.

En el caso de que el ataque persista “lo contendremos e impediremos que el enemigo avance”, aseguró. Finalmente, si es necesario, “quebraremos al enemigo así como su aparato de guerra desplegado contra nosotros”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia su discurso en el Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo, Rusia, el 25 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV) / ANATOLY MALTSEV

La OTAN no buscará provocar una “escalada”, declaró el jefe militar, en aparente referencia al uso de armas nucleares. En caso de ataque, “la carga de la escalada recaería por completo en el agresor; él, y solo él, asumiría todo el peso moral, político y estratégico de la decisión de hacerlo”.

Recordó que la OTAN es sobre todo una alianza defensiva que no tiene vocación de atacar. Pero advirtió que “nadie debe confundir nuestra naturaleza defensiva con debilidad o una falta de determinación”.

El aumento de los ataques rusos llega en un momento crítico para la seguridad europea ya que Estados Unidos está revisando su despliegue militar en el continente, lo que podría traducirse en una reducción de efectivos estadounidenses. La decisión se anunciará a finales de año.

En paralelo, los países europeos están reforzando sus ejércitos, debido a la incertidumbre sobre el apoyo militar del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a Europa.

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