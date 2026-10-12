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Resumen

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El general estadounidense Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), interviene durante la sesión inaugural del Foro de Seguridad de Varsovia, celebrado en Varsovia, Polonia, el 12 de octubre de 2026. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP)
El general estadounidense Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), interviene durante la sesión inaugural del Foro de Seguridad de Varsovia, celebrado en Varsovia, Polonia, el 12 de octubre de 2026. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP)
/ WOJTEK RADWANSKI
Por Agencia AFP

La OTAN pondrá todo en marcha para que cualquier ataque contra cualquiera de sus Estados miembros sea “completamente en vano”, advirtió el lunes su principal jefe militar, Alexus Grynkewich, en momentos en que las amenazas rusas se vuelven más inquietantes.

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