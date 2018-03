Keith Raniere, líder de un elusivo y oscuro grupo de autoayuda estadounidense con ramificaciones en Canadá, México y Guatemala, fue arrestado en México y deportado a Estados Unidos el lunes, donde deberá enfrentar cargos por tráfico sexual y trabajo forzado.



Según la fiscalía, Raniere dirigía un sistema piramidal compuesto por un maestro y esclavos bautizado NXIVM, en el que las mujeres eran marcadas con sus iniciales como si fuesen ganado, y obligadas a mantener relaciones sexuales con él.



En México, los talleres de la organización, conocidos bajo las siglas ESP (Executive Success Programs o Programas de éxito ejecutivo), están encabezados por Emiliano Salinas Occelli, uno de los hijos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que ocupa el rol de miembro del Consejo y copropietario de la representación mexicana de ESP.



Se espera que Raniere, quien había abandonado Estados Unidos el año pasado después de que varios ex integrantes del grupo revelaran las actividades de la agrupación a un medio de comunicación, se presente este martes ante un tribunal en Texas.



"Raniere mostró un asqueroso abuso de poder en sus esfuerzos por denigrar y manipular mujeres a las que consideraba sus esclavas sexuales", señaló William Sweeney, director de la investigación para el FBI en Nueva York.



"Supuestamente participó en actos horrorosos marcando y quemando (a sus miembros), con la cooperación de otras mujeres que operaban dentro de este sistema piramidal poco ortodoxo".



"Estos serios crímenes contra la humanidad no solo son espeluznantes sino, también, desconcertantes. Hoy estamos poniendo fin a esta tortura", añadió el funcionario.



Raniere niega las acusaciones.



¿Qué es Nxvim?



¿Pero en qué consiste exactamente esta organización y de qué se la acusa?



En su página de internet, NXIVM (que se pronuncia "nexium"), se describe como una "comunidad guiada por principios humanitarios que busca empoderar a la gente y responder preguntas fundamentales sobre qué significa ser humano".



Fundada como "Programas de éxito ejecutivo" (ESP) en 1998, su cede central se encuentra en Albany, Nueva York.



Se estima que cuenta con más de 16.000 integrantes, entre los que se incluyen ricas herederas y actrices famosas.

Desde hace varios años, Raniere, de 57 años (conocido también como "Vanguardia", término con el que se designa al gurú dentro de la estructura), y su grupo han sido objeto de críticas.



En 2012, un periódico local publicó una serie de artículos en los que que se cuestionaban las prácticas de la organización, a la que se compara con una secta.



Pero tras la publicación en 2017 de una serie de testimonios de mujeres que habían abandonado el grupo en el New York Times, las autoridades federales iniciaron una investigación en la que entrevistaron a "testigos y víctimas" asociadas con NXIVM.



"Esclavas"



Un acta notarial (affidávit) de la investigación del FBI asegura que NXIVM operaba como un grupo piramidal, en el que los miembros debían pagar miles de dólares por los cursos de autoayuda.



Una vez dentro del grupo, los integrantes eran convencidos de que debían invertir más dinero para hacer cursos adicionales y reclutar nuevos miembros, a fin de ascender en la estructura de la organización.



En años recientes, descubrieron los investigadores, Raniere fundó una "hermandad" secreta dentro del grupo conocida como Dominus Obsequious Sororium (DOS), que funcionaba con mujeres esclavas sometidas a amos.



Una vez reclutadas como "esclavas", dice el testimonio obtenido por el FBI, las mujeres debían supuestamente realizar tareas menores y tener relaciones sexuales con "Vanguardia".



El gurú mantenía un grupo de entre 15 y 20 parejas sexuales que no podían discutir su relación con él ni mantener otra relación con ninguna otra persona.



Estas mujeres estaban sometidas a una dieta extremadamente baja en calorías debido a que a Raniere le atraían las mujeres muy delgadas.



Según los testimonios, miembros del grupo eran cauterizados con las iniciales de Raniere, por lo general en la zona pélvica, en ceremonias filmadas por otros integrantes de la secta.

Para ser aceptados en el grupo, los miembros tenían que entregar información que los comprometiese a ellos mismos, a sus amigos o familiares (como por ejemplo documentos con información confidencial o fotos desnudos), como garantía de que no revelarían las actividades de la organización.





Brazo mexicano



Cuando The New York Times publicó su artículo en octubre de 2017, Salinas afirmó que dicho reportaje carecía de fundamento y buscó distanciarse del escándalo.



"Mi nombre no aparece en el citado artículo, ni hay un vínculo con lo que yo hago en México", explicó en un comunicado.



Ahora, tras conocerse el arresto de Raniere el lunes, tras ser detenido en una lujosa villa en las afueras de Puerto Vallarta, ESP México aseguró que la empresa tiene todos los elementos para refutar las acusaciones de tráfico sexual, conspiración para tráfico sexual y conspiración para trabajos forzados presentados por la fiscalía de Nueva York.



"Manifestamos nuestra confianza en que las autoridades estadounidenses ratificarán en el corto plan la inocencia de Keith Raniere", señala el comunicado.



Por otra parte, el texto destaca que las operaciones de NXIVM y sus empresas subsidiarias, "son independientes del grupo de personas sobre las que se centran las denuncias en cuestión", por lo que las actividades y cursos que el grupo imparte en México continuarán de forma normal.



De ser hallado culpable, Raniere enfrenta un mínimo de 15 años de cárcel.