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Las lecciones del Ejército de Lula

“El caso del Exército Do Lula muestra que toda estrategia gubernamental –cuando ya se es gobierno–, en pleno siglo XXI, también requiere una estrategia para la ciudadanía digital”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "#ExercitoDoLula (Ejército de Lula), un canal de WhatsApp impulsado por el diputado André Janones que reunió a más de diez millones de seguidores". (Ilustración: El Comercio)
    "#ExercitoDoLula (Ejército de Lula), un canal de WhatsApp impulsado por el diputado André Janones que reunió a más de diez millones de seguidores". (Ilustración: El Comercio)

    Un “ejército” de más de diez millones de personas cambió el rumbo de una de las elecciones más reñidas de Brasil. Ese ejército no estaba en la milicia, aunque militó fuertemente en base a una sola consigna: hacer sentir su energía más allá de las pantallas. ¿Qué se puede aprender del triunfo de Lula da Silva, más allá de coincidencias o discrepancias ideológicas?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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