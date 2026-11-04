El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Legitimidad y autoridad docente

“Para mejorar la educación no basta, pues, el modelo Bukele que está fijado en la infraestructura y disciplina férrea”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La presidenta Keiko Fujimori está viajando para captar ideas que ayuden a desarrollar sus políticas sin tener que abordar un avión. Por eso quería sugerir algunas cuestiones sobre la autoridad en la escuela, tema al cual le ha prestado atención ante los sucesos ocurridos en el Liceo Naval y la violencia que se ha dado en otros centros educativos del país.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?