Legitimidad y autoridad docente

La presidenta Keiko Fujimori está viajando para captar ideas que ayuden a desarrollar sus políticas sin tener que abordar un avión. Por eso quería sugerir algunas cuestiones sobre la autoridad en la escuela, tema al cual le ha prestado atención ante los sucesos ocurridos en el Liceo Naval y la violencia que se ha dado en otros centros educativos del país.

Para mejorar la educación no basta, pues, el modelo Bukele que está fijado en la infraestructura y disciplina férrea. El alumno salvadoreño, además, tiene peores resultados PISA que los peruanos.

Ante los últimos casos de indisciplina, resulta esencial fortalecer la legitimidad de la autoridad del docente. Y la legitimidad del docente depende de varios factores.

En primer lugar, del nivel de competencia y profesionalismo del maestro. La legitimidad es la creencia de que las actuales autoridades son las más adecuadas. En la actualidad significa que el maestro, más que “dictar”, debe guiar y promover la enseñanza.

El docente también debe manejar muy bien las materias debido a la competencia con los medios digitales como fuentes de información. En el pasado, el docente era el único que tenía el libro-manuscrito y por eso “dictaba” clase y los alumnos copiaban o tomaban apuntes.

Hoy en día, cualquiera alumno tiene acceso a la información y, por lo tanto, el docente debe transformarse en una persona que promociona el aprendizaje y no solo lo proporciona. Este es su reto.

Por desgracia, es importante tomar en consideración cuán empobrecida y devaluada está la carrera de educación en nuestro país.

Al mismo tiempo, los alumnos ven al maestro como modelo de la adultez. Los jóvenes proyectan en él la esperanza del aprendizaje. Un profesor que transmite pasión por su trabajo y logros concretos tiende a ser más respetado.

Por último, hace algunos años evalué un proyecto que trataba de entender por qué en las zonas populares de Lima Metropolitana los adolescentes varones abandonaban más la secundaria que las alumnas. Una razón principal era que los varones preferían tener un mototaxi y ganar dinero y no seguir el modelo de un maestro empobrecido y al margen de una sociedad de consumo.