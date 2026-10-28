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Redundancia sí, pero no a costa de pagar dos veces

“Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo”.

    Mario Nicolini
    Por

    Abogado independiente | Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Medio Ambiente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Alberto Pasco Font ha escrito una columna que vale la pena leer: «Seguridad energética: necesitamos redundancia» (Perú 21, 26/10/26). Su argumento es claro. El Perú depende cada vez más de fuentes de energía vulnerables al clima: la hidroelectricidad sufre con las sequías, y la generación eólica y solar con El Niño. Cuando todo eso falla, queda el gas natural. Pero el gas de Camisea llega por un solo sistema de transporte, y marzo de 2026 demostró lo que pasa cuando ese sistema se detiene.

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