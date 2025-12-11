(Ilustración: Víctor Aguilar)
Hace 100 años
1925: el automóvil como medio de transporte
Cuando el automóvil comenzó a ser empleado en nuestro país como elemento de transporte entre poblaciones relativamente alejadas unas de otras, El Comercio expresó que, dadas las características topográficas, la exigüidad de pobladores y el incipiente desarrollo económico de la mayor parte del territorio nacional, el moderno medio estaba llamado, si se le daban las facilidades precisas, a llenar durante algunos años las funciones de la futura red ferroviaria del Perú. El tiempo ha confirmado plenamente cuanto entonces dijéramos sobre esta importante materia.

