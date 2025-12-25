1925: La pascua de Navidad

Escucha la noticia
El día de hoy es un día sin par. En un humilde pesebre, en Belén, hace 1.925 años, vino el milagro de la vida, un niño llamado a ejercer sobre los hombres una influencia tan honda e ilimitada que no solo desplazó en alcance a cuanto habían hecho en conjunto la totalidad de las generaciones que, hasta entonces, habían poblado la Tierra, sino que se proyecta todavía fresca y deslumbradora como perenne antorcha de sublime perfeccionamiento humano. Vino aquel niño admirable que nació bajo la luz de una estrella proclamadora del gran suceso y guía de los reyes.
