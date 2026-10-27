1926: Agradecimiento de Cuba a Estados Unidos

El presidente (Calvin) Coolidge ha recibido un mensaje del presidente de Cuba, (Gerardo) Machado y Morales, agradeciéndole la condolencia que le envió por la desgracia del huracán. “Ruego a V. E. aceptar la profunda gratitud del pueblo de Cuba y la mía propia por el bondadoso mensaje de condolencia con motivo de la catástrofe que ha causado tanto daño en este país”. La lista de americanos muertos y heridos la está preparando la embajada de Estados Unidos. El embajador la enviará tan pronto como esté lista.

El presidente (Calvin) Coolidge ha recibido un mensaje del presidente de Cuba, (Gerardo) Machado y Morales, agradeciéndole la condolencia que le envió por la desgracia del huracán. “Ruego a V. E. aceptar la profunda gratitud del pueblo de Cuba y la mía propia por el bondadoso mensaje de condolencia con motivo de la catástrofe que ha causado tanto daño en este país”. La lista de americanos muertos y heridos la está preparando la embajada de Estados Unidos. El embajador la enviará tan pronto como esté lista.