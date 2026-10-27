1926: Agradecimiento de Cuba a Estados Unidos
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Resumen
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El presidente (Calvin) Coolidge ha recibido un mensaje del presidente de Cuba, (Gerardo) Machado y Morales, agradeciéndole la condolencia que le envió por la desgracia del huracán. “Ruego a V. E. aceptar la profunda gratitud del pueblo de Cuba y la mía propia por el bondadoso mensaje de condolencia con motivo de la catástrofe que ha causado tanto daño en este país”. La lista de americanos muertos y heridos la está preparando la embajada de Estados Unidos. El embajador la enviará tan pronto como esté lista.