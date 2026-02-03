(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1926: Banquete en honor al presidente
Anoche se sirvió, en el comedor principal del hotel Bolívar, el banquete que el coronel venezolano, don Arturo Santana, ofreció en honor del presidente de la República, señor Augusto B. Leguía. El comedor había sido decorado con esmerado gusto y arte. Durante el banquete, se alternaron en la música la orquesta del hotel y la banda del regimiento Guardia Republicana, esta última, instalada en la terraza inferior. Al beberse la primera copa de champaña, el coronel Santana ofreció el brindis al señor presidente de la República y a los señores ministros de Estado.

