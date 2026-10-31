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1926: La obra de José Faustino Sánchez Carrión

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    El gobierno ha expedido un decreto encargando el estudio de la personalidad del prócer José Faustino Sánchez Carrión al joven escritor Neptalí Benvenutto. La obra del egregio político todavía no es lo suficientemente conocida. Sánchez Carrión está consagrado por los historiadores como uno de los hijos más ilustres del Perú. Por su poderoso talento es una figura que deslumbra con sus fulgores en el continente. Era un demócrata equilibrado de gran ponderación mental. Su actuación descollante en nuestra gesta emancipadora es un hecho que no deben ignorar las generaciones presentes.

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