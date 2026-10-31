El gobierno ha expedido un decreto encargando el estudio de la personalidad del prócer José Faustino Sánchez Carrión al joven escritor Neptalí Benvenutto. La obra del egregio político todavía no es lo suficientemente conocida. Sánchez Carrión está consagrado por los historiadores como uno de los hijos más ilustres del Perú. Por su poderoso talento es una figura que deslumbra con sus fulgores en el continente. Era un demócrata equilibrado de gran ponderación mental. Su actuación descollante en nuestra gesta emancipadora es un hecho que no deben ignorar las generaciones presentes.

El gobierno ha expedido un decreto encargando el estudio de la personalidad del prócer José Faustino Sánchez Carrión al joven escritor Neptalí Benvenutto. La obra del egregio político todavía no es lo suficientemente conocida. Sánchez Carrión está consagrado por los historiadores como uno de los hijos más ilustres del Perú. Por su poderoso talento es una figura que deslumbra con sus fulgores en el continente. Era un demócrata equilibrado de gran ponderación mental. Su actuación descollante en nuestra gesta emancipadora es un hecho que no deben ignorar las generaciones presentes.