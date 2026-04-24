1926: Un artículo dedicado a El Comercio

El prestigioso diario vespertino “The Sun” dedica un elogioso artículo al doctor Luis Miró Quesada, ponderando al mismo tiempo la belleza del edificio de El Comercio de Lima y el gran significado que el decano de la prensa del Perú tiene en el país, diciendo al respecto: “Los colegas Miró Quesada han dado al edificio de El Comercio una grande y hermosa estructura periodística sin rival en Sudamérica; pero el señor Miró Quesada dijo modestamente que han tratado de hacer de El Comercio más que un hermoso edificio periodístico, un centro de cultura y educación”.

El prestigioso diario vespertino “The Sun” dedica un elogioso artículo al doctor Luis Miró Quesada, ponderando al mismo tiempo la belleza del edificio de El Comercio de Lima y el gran significado que el decano de la prensa del Perú tiene en el país, diciendo al respecto: “Los colegas Miró Quesada han dado al edificio de El Comercio una grande y hermosa estructura periodística sin rival en Sudamérica; pero el señor Miró Quesada dijo modestamente que han tratado de hacer de El Comercio más que un hermoso edificio periodístico, un centro de cultura y educación”.