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Resumen

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Carol Núñez Vélez señala que la incertidumbre prolongada puede generar una sensación de falta de control que impacta en el bienestar emocional y en la forma en que los ciudadanos procesan la información pública. (GEC)
Carol Núñez Vélez señala que la incertidumbre prolongada puede generar una sensación de falta de control que impacta en el bienestar emocional y en la forma en que los ciudadanos procesan la información pública. (GEC)
Por Martín Acosta González

El escenario electoral no solo activa debates políticos, sino también emociones intensas en la ciudadanía. En un contexto marcado por la preocupación por la inseguridad y la sensación de inestabilidad social, muchas personas experimentan niveles elevados de ansiedad que afectan su percepción del presente y del futuro. La incertidumbre prolongada puede generar una sensación de falta de control que impacta en el bienestar emocional y en la forma en que los ciudadanos procesan la información pública.

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