El escenario electoral no solo activa debates políticos, sino también emociones intensas en la ciudadanía. En un contexto marcado por la preocupación por la inseguridad y la sensación de inestabilidad social, muchas personas experimentan niveles elevados de ansiedad que afectan su percepción del presente y del futuro. La incertidumbre prolongada puede generar una sensación de falta de control que impacta en el bienestar emocional y en la forma en que los ciudadanos procesan la información pública.

Desde la psicología, se advierte que cuando el temor se instala como emoción dominante, las personas tienden a interpretar la realidad desde una lógica de riesgo constante. La exposición a una coyuntura de violencia, crisis o conflictos políticos puede reforzar estados de alerta, preocupación y saturación informativa, generando un clima emocional que trasciende el ámbito individual y se instala a nivel social.

Para la psicóloga Carol Núñez Vélez, los procesos electorales pueden convertirse en un factor de tensión adicional cuando se suman a preocupaciones previas relacionadas con seguridad, economía o estabilidad. En ese escenario, la también comunicadora señala que la ciudadanía no solo evalúa propuestas, sino que también busca certezas que reduzcan la sensación de incertidumbre. Comprender cómo influyen las emociones en este proceso permite analizar con mayor profundidad el impacto psicológico que puede tener el contexto político en la vida cotidiana de los electores.

Carol Núñez Vélez

En los últimos meses se percibe un aumento de la ansiedad vinculada a la situación del país. ¿Qué factores psicológicos explican que los procesos electorales generen este tipo de malestar emocional?

Los procesos electorales suelen elevar los niveles de ansiedad porque colocan a las personas frente a escenarios inciertos que pueden afectar aspectos centrales de la vida cotidiana, como la economía, la seguridad o la estabilidad social. Cuando el contexto ya está marcado por preocupaciones previas, el proceso electoral funciona como un amplificador de temores. En psicología la incertidumbre sostenida genera una sensación de pérdida de control, lo que incrementa pensamientos anticipatorios negativos y estados de alerta constantes.

¿Se trata de una ansiedad temporal o puede dejar efectos más duraderos en la población?

Puede ser temporal en algunas personas, pero cuando la sensación de inestabilidad se prolonga en el tiempo, puede consolidarse como un estado emocional persistente, afectando la toma de decisiones, la percepción de riesgo y el bienestar general.

¿Cómo influye el temor frente a la inseguridad ciudadana en la manera en que las personas viven el proceso electoral?

La inseguridad genera una percepción de amenaza constante, lo que activa mecanismos psicológicos de defensa como la hipervigilancia o la desconfianza. Cuando este temor se combina con discursos públicos que enfatizan el riesgo o la crisis, las personas pueden experimentar mayor sensación de vulnerabilidad. Esto impacta en su estado emocional y también en la forma en que procesan la información política.

¿Podría decirse que el miedo influye en la manera en que las personas evalúan el futuro?

Sí, el miedo tiende a reducir la capacidad de evaluar escenarios de manera equilibrada. Las personas suelen priorizar opciones que perciben como más seguras o que prometen mayor estabilidad, incluso si no existe certeza de que esa estabilidad se concrete.

¿Qué efectos psicológicos puede generar un contexto electoral percibido como incierto o polarizado?

La polarización genera tensión emocional porque divide percepciones de la realidad y puede provocar conflictos interpersonales. Muchas personas sienten que deben tomar posición frente a temas complejos sin contar con información suficiente o confiable.

Desde la psicología, ¿cómo influyen las emociones en la toma de decisiones en un proceso electoral?

Las decisiones no son completamente racionales; están profundamente influenciadas por emociones. El miedo, la esperanza o la frustración pueden orientar la forma en que las personas interpretan la información disponible. Cuando la ansiedad es elevada, las personas pueden buscar certezas rápidas o simplificar la complejidad del contexto para reducir el malestar. Las emociones forman parte natural del proceso de decisión. Lo importante es reconocer su influencia para intentar equilibrarlas con análisis crítico y búsqueda de información confiable.

¿Qué ocurre con la salud mental de las personas después de las elecciones, especialmente cuando el resultado no coincide con sus expectativas?

Puede aparecer frustración, desilusión o preocupación respecto al futuro. En algunos casos se experimenta sensación de incertidumbre prolongada, especialmente cuando las expectativas estaban muy cargadas.

¿Existe riesgo de que la frustración se traduzca en apatía política?

Sí, cuando las personas sienten que su participación no genera cambios, pueden desarrollar desinterés o desconexión del proceso político, lo que también tiene implicancias en la participación ciudadana futura.

Ilustración: Giovanni Tazza

¿Qué recomendaciones psicológicas pueden ayudar a las personas a manejar la ansiedad en un contexto electoral?

Es recomendable regular el consumo de información, priorizando fuentes confiables y evitando la sobreexposición a contenidos alarmistas. También es útil mantener rutinas que aporten estabilidad emocional, como actividades físicas, espacios de conversación y hábitos de descanso adecuados.

¿Conversar sobre política puede ser positivo o negativo para la salud emocional?

Puede ser positivo si se realiza en espacios de respeto y escucha. El problema surge cuando la conversación se convierte en confrontación constante, lo que aumenta el estrés.

Desde su experiencia profesional, ¿cómo puede la sociedad fortalecer su salud mental frente a escenarios de incertidumbre política?

La resiliencia social se fortalece cuando existen espacios de diálogo, educación emocional y acceso a información clara. La ciudadanía necesita sentir que cuenta con herramientas para comprender la realidad sin sentirse desbordada por ella. Promover pensamiento crítico y bienestar emocional es clave para afrontar cualquier escenario político.