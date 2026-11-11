El Comercio ya se encuentra a bordo del avión que traslada al papa León XIV desde Argentina hacia Lima, en lo que supone la última parada del sumo pontífice por su esperada y exitosa gira sudamericana. Su llegada está prevista para este miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m. al grupo aéreo Número 8.

Juan Pablo León Almenara, enviado especial de este Diario, forma parte del grupo de profesionales de la prensa internacional que viaja junto al Santo Padre desde su salida de Roma y que ha seguido sus actividades en Uruguay y Argentina.

Se detalló que durante este vuelo, los periodistas de los países anfitriones tienen la oportunidad de conversar con el pontífice en los vuelos correspondientes. Así ocurrió con los representantes de Uruguay y Argentina, mientras que los periodistas peruanos tendrán esa posibilidad durante el vuelo de regreso de Lima a Roma, una vez concluidas las actividades de León XIV en territorio nacional.

El avión papal aterrizará en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, desde donde el pontífice iniciará su recorrido hacia el Centro Histórico de Lima. El Comercio ofrecerá una cobertura especial y permanente de su llegada, desplazamientos y encuentros oficiales a través de su página web, edición impresa, redes sociales y canal de YouTube.

León en Perú

Tras su arribo al Grupo Aéreo N°8, Robert Prevost saldrá en un vehículo cerrado y transitará por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil. A la altura de la Basílica de María Auxiliadora, el sumo pontífice se subirá al papamóvil para recibir el saludo del público y recorrerá la plaza Bolognesi, Paseo Colón, Av. Garcilaso de la Vega, Av. Tacna y jirón Conde de Superunda hasta llegar a la plaza Mayor, donde efectuará un pequeño recorrido antes de entrar a Palacio de Gobierno para dialogar con la presidenta Keiko Fujimori. Se planea que la reunión sea a las 6:45 p.m.

Todo el trayecto del Papa será vigilado por un helicóptero. Cerca de 2.000 policías de tránsito estarán a cargo de las rutas, cortes y desvíos en Lima, mientras que 24 vehículos motorizados integrarán la escolta del sumo pontífice.

Luego, el líder de la Iglesia Católica se desplazará al Gran Teatro Nacional, en San Borja, para tener un encuentro, a las 7:45 p.m., con las autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Tras participar en las actividades del 11 de noviembre, el Papa se trasladará a la Nunciatura Apostólica, en la Av. Salaverry (Jesús María), para descansar.