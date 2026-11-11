Papa León XIV ya vuela a Perú.
Papa León XIV ya vuela a Perú.
Por Redacción EC

El Comercio ya se encuentra a bordo del avión que traslada al papa León XIV desde Argentina hacia Lima, en lo que supone la última parada del sumo pontífice por su esperada y exitosa gira sudamericana. Su llegada está prevista para este miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m. al grupo aéreo Número 8.

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