Esteban Caballero: "Se deben abrir las puertas a los venezolanos"

En agosto próximo, 38 países del continente (entre ellos el Perú) deben presentar informes de sus avances en la implementación del Consenso de Montevideo, acta que recoge los temas prioritarios para

garantizar el bienestar de las poblaciones.



Al respecto, este Diario conversó con Esteban Caballero, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).



— ¿Qué expectativa tiene el fondo sobre estos informes nacionales?

Nuestra expectativa es alta. Confiamos en que los diferentes países hayan atendido al más alto nivel los temas propuestos en el consenso, firmado en el 2013.



— ¿Y en el caso peruano?

El informe de Perú ya ha sido entregado y está en etapa de finalización y publicación.



— ¿Cuál fue su impresión sobre los avances del consenso en el Perú?

Por el momento, solo puedo decir que el Gobierno Peruano ha hecho un muy buen trabajo al atender con una comisión multisectorial los

temas del consenso: derechos de niños y adolescentes, envejecimiento, acceso a la salud sexual y reproductiva, igualdad de género, migración internacional, desigualdad territorial, interculturalidad, entre otros.



— Si bien todos estos temas son prioritarios, ¿alguno requiere mayor atención?

En Latinoamérica no se han tomado muy en cuenta las dinámicas demográficas. Se avizora un proceso de envejecimiento relativamente

rápido en la región, lo cual puede tener un alto impacto en el desarrollo. Esto, porque la población en edad de trabajar será cada vez menor.



— Un proceso que Europa padece hace décadas.

Así es, y que en nuestro continente se verá hacia el 2050.



— En esa dinámica demográfica que refiere, ¿tiene un impacto la creciente migración venezolana?

Todavía no hay cifras concluyentes. Por otro lado, sí creo que el apoyo, en términos de permisos temporales para los venezolanos, es la actitud correcta que deben tomar los posibles estados receptores.



— Siempre dar facilidades a los migrantes.

Por supuesto. La política latinoamericana no puede ser el cierre de fronteras o un muro. Se deben abrir las puertas al éxodo venezolano como muestra de solidaridad internacional.