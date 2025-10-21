Por Carol Núñez Vélez

Comunicadora y psicóloga

Vivimos una época marcada por la violencia en múltiples formas: física, psicológica, simbólica y política. Se manifiesta en los hogares, en las calles y hasta en los espacios institucionales. Cada acto violento tiene una historia previa, un contexto que muchas veces pasa inadvertido. Es sencillo señalar la agresión visible, pero menos común preguntarse qué la generó.

En una relación de pareja, por ejemplo, la violencia no siempre adopta la forma del golpe o el grito. También puede expresarse en la indiferencia, la manipulación emocional, los celos o el intento de controlar al otro. Estas formas más sutiles erosionan la dignidad y la libertad personal, pero suelen normalizarse o justificarse.

Las redes sociales amplifican el problema. En el ecosistema digital, las emociones extremas, la ira, la indignación, el escándalo, se vuelven contenido rentable. Compartimos videos y publicaciones que muestran agresiones sin detenernos a comprender su trasfondo. Esa reacción inmediata contribuye a reproducir la violencia y a reducir la complejidad de los hechos a simples gestos de condena o burla.

El psicólogo Viktor Frankl sostenía que, incluso en los peores contextos, el ser humano conserva la libertad de decidir cómo responder. No estamos completamente determinados por las circunstancias, pero romper el ciclo de violencia requiere conciencia, no solo buena voluntad. No basta con “no reaccionar”: es necesario entender las raíces estructurales que la sostienen, desde la desigualdad social hasta los patrones culturales que justifican el dominio y la humillación.

La violencia, en cualquiera de sus formas, no se disuelve con gestos sentimentales ni frases inspiradoras. Se enfrenta reconociéndola, analizándola y cuestionando las estructuras que la reproducen. Implica responsabilidad individual y colectiva. Solo a partir de esa comprensión crítica puede aspirarse a una convivencia menos hostil, donde el respeto y la empatía no sean excepciones, sino parte de la vida cotidiana.