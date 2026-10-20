EsSalud realiza compleja cirugía de páncreas a mujer que nació con los órganos invertidos
EsSalud realiza compleja cirugía de páncreas a mujer que nació con los órganos invertidos
/ NickolsTJ
Por Redacción EC

Una mujer procedente de Áncash fue sometida en Lima a una compleja cirugía para extirpar un tumor en la cabeza del páncreas. La intervención tuvo una dificultad adicional: la paciente tiene situs inversus, una rara condición congénita por la cual sus órganos se encuentran ubicados en el lado opuesto al habitual.

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