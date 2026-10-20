Una mujer procedente de Áncash fue sometida en Lima a una compleja cirugía para extirpar un tumor en la cabeza del páncreas. La intervención tuvo una dificultad adicional: la paciente tiene situs inversus, una rara condición congénita por la cual sus órganos se encuentran ubicados en el lado opuesto al habitual.

Julia Reyes llegó al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Essalud luego de presentar constantes episodios de sudoración, malestar y desmayos. Durante las evaluaciones, los médicos determinaron que tenía un tumor pancreático que requería una intervención quirúrgica.

EsSalud realiza compleja cirugía de páncreas a mujer que nació con los órganos invertidos

Los especialistas realizaron una pancreatoduodenectomía, conocida como cirugía de Whipple. El procedimiento implica retirar la cabeza del páncreas y otras estructuras cercanas para posteriormente reconstruir las conexiones del sistema digestivo.

La particular anatomía de la paciente obligó al equipo médico a modificar la planificación habitual de esta cirugía.

EsSalud realiza compleja cirugía de páncreas a mujer que nació con los órganos invertidos

“Esta patología se llama situs inversus, donde todos los órganos están al otro lado, como en un espejo. Quiere decir que el corazón no está al lado izquierdo, sino al derecho; el hígado no está al lado derecho, sino al izquierdo”, explicó César Rodríguez Alegría, jefe del Servicio de Cirugía de Páncreas del Hospital Rebagliati.

El especialista indicó que el tumor se encontraba en la cabeza del páncreas y que para retirarlo era necesario recurrir a una cirugía de Whipple, una intervención considerada de alta complejidad.

Según información del hospital, en el Rebagliati se realizan alrededor de 100 cirugías pancreáticas al año. En estos procedimientos participan especialistas de cirugía, gastroenterología, radiología, patología y oncología, además de personal de enfermería y nutrición.

Reyes contó que desconocía que tenía los órganos en una ubicación distinta hasta que fue evaluada por los médicos.

“Llegué por emergencia. Allá, en mi pueblo, me desmayaba por las tardes y mis hijos me dijeron: ven a Lima. No sabía lo que tenía. Cuando me enteré de que mis órganos estaban al otro lado, me sorprendí”, relató.

Tras la intervención, la paciente presenta una evolución favorable y continúa con su proceso de recuperación.

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