Desde hoy dos clínicas de Juliaca y otra de Puno cuentan con la autorización de la Dirección de Servicios de Salud de Puno, para realizar pruebas rápidas del COVID-19 a las personas o empresas que así lo requieran. Hasta la semana pasada, hubo siete establecimientos que ofrecían esta clase de exámenes sin autorización alguna.

La oficina de Servicios de Salud, dependiente de la Dirección Regional de Salud (Diresa), a cargo de Edson Cuentas Arenas, informó a El Comercio que los establecimientos autorizados están en la obligación de cumplir con todos los protocolos fijados por el Minsa para brindar el servicio.

Las clínicas particulares deben cumplir con requisitos básicos en patología clínica en las áreas de Preanalítica, Analítica y Desinfección, y demostrar especialmente el cumplimiento de protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus.

En ese sentido, tres establecimientos médicos privados de las ciudades de Puno y Juliaca fueron acreditados tras demostrar que cumplían con los estándares básicos y contaban con sus respectivos códigos como instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress).

“Por ahora ninguna de clínica supervisada y encontrada ofreciendo servicio de pruebas rápidas al público, fue sancionada. Todas han sido advertidas de no volver a incurrir en esa práctica ilegal”, dijo el funcionario.

Los establecimientos autorizados fueron exhortados a no realizar cobros exagerados a sus clientes, al no haber ningún mecanismo que regule esa clase de servicios. En cambio, Cuentas Arenas aseguró que vigilaran el no uso de test asignados al Minsa.

También advirtió a las empresas privadas que proyectan reiniciar sus actividades económicas, presentar pruebas de descarte de contagio del coronavirus de establecimientos médicos autorizados.

“Avisamos, no tienen validez los resultados que provengan de clínicas no autorizadas o tengan sus expedientes en trámite. Sabemos que algunas empresas están cayendo en esa situación ilegal”, advirtió.

Cierre de informales

Dentro del trabajo que desarrolla la oficina de Servicios de Salud de la Diresa Puno, el funcionario indicó que en los siguientes días iniciaran con la supervisión y cierre temporal o clausura definitiva de unos 350 establecimientos que brindan diversos servicios de salud en la región Puno que no cuentan con Ipress.

“Desde hace tiempo hemos venido exhortando a propietarios de consultorios médicos, obstétricos o dentales, así como farmacias o boticas, entre otros que no cuentan con autorización a regularizar su situación y formalizarse. Todos ellos serán cerrados”, manifestó Cuentas Arenas.

La mayor cantidad de estos establecimientos informales, unos 250, están ubicados en la localidad de Juliaca, otro centenar en la ciudad de Puno y en menor proporción en otras provincias de la región.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.