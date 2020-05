Me quedo en casa







#Mequedoencasa - Ep. 19: De peruanos para peruanos: Un mensaje de aliento y esperanza | Podcast En definitiva, la pandemia del coronavirus ha dejado una huella indudable en el mundo entero, puesto que la vida de millones de personas cambió de la noche a la mañana, gracias a las medidas drásticas, pero necesarias, como el distanciamiento social obligatorio, con la finalidad de frenar la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, esta emergencia sanitaria ha desencadenado toda una serie de diversas emociones, las cuales muchas veces llegan a ser inexplicables, sobre todo, en estos tiempos en donde reina la incertidumbre y la preocupación ante una situación que parece no mejorar con el paso de los días. No obstante, es cierta manera es reconfortante saber que no estamos solos en esto, y que todos estamos sumando esfuerzos desde nuestras propias posibilidades para ganar la lucha contra este enemigo invisible. Por esta razón, en este capítulo podremos escuchar las voces de algunos peruanos, a quienes les ha tocado vivir esta pandemia en diferentes partes del mundo, como Alemania, Inglaterra, Australia, Ecuador, Chile y Estados Unidos. Si bien es cierto, son realidades diferentes a la del Perú, muchos de ellos están atravesado por situaciones difíciles, como la pérdida de un ser querido o del trabajo, problemas económicos o de salud, así también como han aprendido a disfrutar de cada momento con sus familias, han aprovechado en poder retomar algunas actividades que habían dejado de lado por la falta de tiempo, entre otras. Con estos mensajes de aliento y esperanza, nos invitan a la calma y la tranquilidad, asegurándonos que somos más fuertes que este virus.