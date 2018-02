Por Sebastian Ortiz M. / Delsy Loyola

Con la renuncia de Lucio Ávila, Fuerza Popular ha perdido a 11 parlamentarios en los últimos dos meses. La agrupación que lidera la ex candidata presidencial Keiko Fujimori dejó de tener la mayoría absoluta del Parlamento, mientras que el bloque recién formado por su hermano Kenji Fujimori ha empezado a fortalecerse, de acuerdo a diversos analistas.

La directora de proyectos de Ipsos Perú, María Alejandra Campos, indicó a El Comercio que la dimisión de Ávila complica el camino que tiene Fuerza Popular de cara a un nuevo pedido de destitución en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por sus presuntos vínculos con la firma brasileña Odebrecht.

“Quedarse con un voto menos les complica más el panorama, porque claramente no pueden darse el lujo de apoyar una moción de vacancia y que luego la moción de vacancia se caiga por segunda vez”, explicó la politóloga.

Similar opinión tuvo el analista político Luis Benavente, quien consideró que a medida que la bancada naranja va perdiendo congresistas, va restando también las posibilidades de sumarse a un nuevo pedido de vacancia.

“Una baja en Fuerza Popular, que es un grupo parlamentario que probablemente apoye un nuevo pedido de vacancia, es la posibilidad de que ese voto no sea a favor de esta moción. Cada voto cuenta y ahí puede venir un efecto dominó en el sentido de que Kenji Fujimori siga creciendo”, indicó a este Diario.

Campos consideró que la adhesión de Ávila a los autodenominados “avengers” puede debilitar la imagen de Keiko Fujimori, debido a que no mantiene el mismo control que tuvo sobre su bancada el año pasado.

“El hecho de que tenga congresistas que le están renunciando la hace ver débil. No súper débil, pero no tan sólida como era el año pasado”, comentó. No obstante, aseguró que “mantiene todavía el liderazgo de Fuerza Popular” frente a Kenji que “sin su padre no existe políticamente”.

-¿Nuevas renuncias?-

El director de Vox Populi, Luis Benavente, indicó que “es posible” que tras la salida de Ávila, se registren más disidencias en Fuerza Popular, porque “el congresista que quiere especular puede ver en Kenji Fujimori una mejor inversión a largo plazo”.

“Kenji está de subida y puede tener más posibilidades para la elección del 2021, en cambio Keiko está perdiendo imagen, popularidad”, señaló.

Por su lado, el analista político Luis Nunes señaló que la renuncia de Lucio Ávila podría considerarse como “previamente anunciada”, por lo que “en los próximos días, de acuerdo a los acontecimientos que tienen que ver con el nuevo pedido de vacancia y más temas, otros congresistas podrán también emigrar”.



