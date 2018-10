Alcaldía de Lima: la propuestas de seis candidatos sobre corrupción

Por Martín Hidalgo y Alexander Villarroel



El Comercio revisó los planes de gobierno de los seis principales candidatos a la Alcaldía de Lima y escogió los planteamientos más relevantes para analizarlos con tres especialistas.

Los expertos convocados fueron:

​A. Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética

​B. Rafael Chanjan, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP

​C. José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y Gestión Pública

Daniel Urresti saludó decisión del JEE de mantener su candidatura a la alcaldía de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú

“Se priorizarán la transparencia y la rendición de cuentas mediante una aplicación móvil para acceder a la información municipal”.

​A. Viable

Puede ayudar a facilitar el acceso a la información. Deberían estudiar bien cómo presentarla para que, en efecto, la gente la use.

B. Viable

Es una acción necesaria para ayudar al usuario a mantenerse informado sobre las acciones de la municipalidad. Sin embargo, no especifica qué acciones en concreto realizaré para tal efecto.

C. Viable

Sería interesante aclarar si con esta finalidad se utilizará un formato amical para el usuario.

“Implementación de un sistema de información estadística para la gestión municipal”.

A. No viable

Si bien parece ser importante, no queda claro cómo colabora esto de forma directa para enfrentar la corrupción.

B. Poco viable

Es más urgente realizar una detección de problemas en la ya existente base de datos.

C. No viable

La corrupción debe ser combatida con un adecuado sistema de inteligencia sustentado en múltiples fuentes.

“Se adoptarán diversos procedimientos de participación ciudadana entre la Alcaldía de Lima y las fuerzas representativas de la opinión pública”.

A. Poco viable

No queda claro a qué se refiere con “fuerzas representativas de la opinión pública”.

B. Viable

Es bueno establecer acuerdos y compromisos, ello hace más concreto la obligación de la gestión municipal.

C. Viable

Es bueno tratar de inspirar un gobierno municipal bajo el concepto de gobernanza.

Jorge Muñoz rechazó denuncias de Reggiardo y advirtió que procederá con una querella en su contra si no se retracta. (FOTO: USI)

Jorge Muñoz, candidato de Acción Popular

“Al 2022, [habrá] una oficina municipal anticorrupción establecida”.

A. Viable

Se entiende que la implementación es progresiva desde el primer año de gestión y que se vinculará al Sistema Nacional de Integridad.

B. Viable

Esta alternativa es muy importante debido a la necesidad de contar con un área especializada en temas de corrupción y, a la vez, con una plana de recursos humanos y económicos diferenciada.

C. Viable

Esta propuesta debe especificar cuáles serían las funciones de esta oficina, a efectos de coadyuvar en la lucha contra la corrupción.

“Definir procesos de compras de bienes y servicios. Establecer una alianza con Perú Compras”.

A. Poco viable

Se podría proponer algo más osado como implementar estándares de apertura de datos sobre contrataciones.

B. Poco viable

Esta propuesta no precisa la acción por realizar sobre las ventas y compras.

C. No viable

No toma en cuenta la normatividad de contratación estatal existente y a la cual está sometido el gobierno municipal.

Renzo Reggiardo, candidato de Perú Patria Segura, pidió que Daniel Urresti sea sacado de la contienda electoral. (Foto: El Comercio)

Renzo Reggiardo, candidato de Perú Patria Segura

“Simplificar y acelerar los procedimientos administrativos”.

A. Viable

La simplificación de trámites es considerada una acción estratégica dentro del plan nacional anticorrupción 2018-2021.

B. Viable

Esta iniciativa es necesaria y urgente, toda vez que la burocracia es un factor de entrampamiento de procedimientos.

C. Viable

Sería ideal incorporar medidores ISO en los diferentes procedimientos.

“Al 2022, crear una oficina de control previo de la gestión municipal para el seguimiento y orientación de los procesos”.

A. No viable

El control previo está regulado. Es la contraloría la que aprueba las solicitudes de opinión previa.

B. Poco viable

Esta iniciativa no se relaciona directamente con la lucha contra la corrupción, es una acción más relacionada a mejorar la calidad de servicios y atención a usuarios.

C. Poco viable

Esta propuesta resulta ser confusa en la medida que no aclara hacia dónde se orientarían concretamente las competencias de esta área.

“Implementar procesos técnicamente adecuados y transparentes”.

A. No viable

La obligación de transparencia ya está establecida y atraviesa a toda la gestión, procesos y decisiones.

B. Poco viable

No se explica claramente a qué se refiere con los términos “adecuados” y “transparentes”.

C. Poco viable

Es demasiado genérica, recordemos que la tendencia en control institucional dentro de la administración pública tiende a un desarrollo de la labor preventiva antes que a la reactiva frente a la potencial inconducta funcional.

(Foto: Ricardo Belmont / Facebook)

Ricardo Belmont, candidato de Perú libertario

“Creación de la autoridad autónoma mancomunada para el combate y la erradicación de la corrupción en los 43 distritos”.

A. No viable

No queda claro en qué consiste esta propuesta, cuáles serían las competencias de esta autoridad; menos aun al haber ya un tejido institucional para combatir la corrupción que debería ser fortalecido.

B. No viable

Según la ley de municipalidades, la MML no tiene capacidad habilitada por una norma para crear autoridades autónomas a tal nivel.

C. No viable

Esta propuesta no es viable porque no se condice con la labor de fiscalización, control y participación vecinal regulada por la ley.

“Mejorar todo el sistema de atención al ciudadano e innovar con tecnología, modernizando la administración municipal”.

A. Poco viable

No queda claro cómo enfrenta el problema de corrupción esta medida.

B. Poco viable

La propuesta no específica acciones concretas que se implementarían.

C. No viable

No es una propuesta orientada a la lucha contra la corrupción. Se orienta básicamente al proceso de modernización del Estado.

“Implementar el programa Vecino, Infórmate y Participa de tu Gestión Municipal como mecanismo de participación activa del ciudadano virtual y presencial”.

A. Viable

En otros países hay plataformas de información y participación virtual. Al mismo tiempo, ya hay mecanismos de participación presencial, como los presupuestos participativos.

B. Poco viable

Esta iniciativa se aplica para la mejora de todos los aspectos de la gestión municipal.

C. Viable

Esta propuesta se enmarca dentro de las funciones de participación y control ciudadano reguladas en la ley.

Alberto Beingolea se pronunció sobre el pedido de exclusión contra su contendor de Podemos Perú (PP), Daniel Urresti. (FOTO: USI)

Alberto Beingolea, candidato del Partido Popular Cristiano

“Implementación de una Oficina de Anticorrupción, Gestión de Riesgos e Integridad en Lima Metropolitana”.

A. Viable

Responde a la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción.

B. Viable

Aunque ello también demanda otorgar la más alta autonomía a la municipalidad, ya que si no en la práctica las oficinas estarán supeditadas a la relación jerárquica de la municipalidad.

C. Viable

Lo interesante es que resalta el factor liderazgo del alcalde metropolitano, tan ausente a la fecha.

“Georreferenciación de la corrupción y remitir información actualizada al Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles de la PCM”.

A. Viable

No queda claro a qué se refieren con ‘georreferenciar’ la corrupción en el fraseo de la propuesta, pero, por lo demás, es positiva.

B. Viable

La geolocalización es una herramienta útil para conocer dónde se centra la incidencia y establecer acciones de investigación.

C. Viable

Su efectividad solo se podrá apreciar con un adecuado uso de tecnología.

“Promover la ética pública y gestión de situación de conflictos de intereses a través de la adopción de un manual”.

A. No viable

La ley del código de ética de la función pública y su reglamento están vigentes hace varios años. Más que un manual, un programa intensivo de capacitación hubiera sido más interesante.

B. Viable

Es una medida de prevención y de acciones previas para generar conocimiento sobre los fines de la función pública.

C. Viable

No deja de tener un ingrediente declarativo que habría que aterrizar más.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio) Archivo El Comercio

Luis Castañeda Pardo, candidato de Solidaridad Nacional



“Implementación de expedientes en línea, información pública en web y sistemas de alerta sobre plazos que superan el límite legal”.

A. Viable

Un sistema de alertas de plazos podría ayudar a disuadir actos de corrupción.

B. Viable

Esta medida, si bien es aplicable, necesita una actualización y constante seguimiento, pues el problema principal con las plataformas digitales es la dificultad en la actualización de datos que siempre es deficiente y no vigente.

C. Viable

Esta propuesta es viable e interesante, pero solo sustentable si existe una eficiente actualización de información.

“Al 2022, implementar un plan de apertura pública: Lima Transparente”.

A. No viable

Las obligaciones de transparencia ya están establecidas. Habría que impulsarlas desde el día 1, no al 2022.

B. Poco viable

No indica qué va a hacer en el plan, si bien este proyecto puede integrar acciones nuevas o las que propone en el documento proyecto de gestión.

C. Poco viable

Esta propuesta es demasiado genérica.

“Al 2022, implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO-37001-2016 en 55 procesos”.

A. Viable

El ISO 37001 ha mostrado limitaciones en varios casos puntuales. Si bien es una buena señal, no agota las soluciones.

B. Poco viable

Si bien se necesita su aplicación, requiere la reorganización de recursos materiales y humanos de la municipalidad.

C. Poco viable

Es necesaria la coordinación con la Secretaría Nacional de Integridad y la Comisión Anticorrupción Nacional.