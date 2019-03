César Villanueva renuncia a la PCM tras casi un año en el cargo [CRÓNICA]

Un escueto comunicado de la Presidencia de la República confirmó ayer a las 3:42 p.m. que el primer ministro César Villanueva había presentado su carta de renuncia al presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, el hecho ya se había filtrado a la prensa alrededor del mediodía.

En el segundo y último párrafo del comunicado, el mandatario le agradece a César Villanueva “profundamente el trabajo realizado con compromiso y entrega” durante su gestión, la cual había “dado impulso a las políticas de Estado del actual gobierno”.

Este Diario conoció que Villanueva le envió su carta de renuncia a mitad de semana. Es decir, cuando se presentó en el pleno del Congreso del último jueves, para hacer su balance sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ya le había comunicado a Vizcarra sobre la decisión.

Pero la renuncia recién fue aceptada ayer tras la conversación que ambos sostuvieron después del mediodía en Palacio de Gobierno. Esta motivó la cancelación de una entrevista que el primer ministro iba a dar a este Diario a las 2 p.m., y que había sido pactada con antelación. César Villanueva recién responderá a la prensa hoy a las 10:30 a.m. en una conferencia.

Más temprano, el presidente había anticipado en su discurso por el Día de la Mujer que el Ejecutivo aumentará el número de mujeres en el Gabinete hasta llegar a una paridad, teniendo en cuenta que solo hay cinco: en las carteras de Ambiente, Salud, Mujer, Trabajo y Desarrollo e Inclusión Social.

“Son cinco ministras en el Gabinete y va a haber más porque tenemos que aumentar hasta llegar a la paridad”, expresó junto a la titular de la Mujer, Ana María Mendieta.

Sobre las razones de la renuncia de Villanueva, trascendió que esta no se había precipitado por un hecho puntual, pero que sí había incomodidad de su parte porque ya no tenía mucho margen de acción, al punto que tampoco podía brindar declaraciones a los medios de comunicación si antes no tenía la venia de Palacio de Gobierno. Lo mismo ocurriría con el resto de ministros, según se conoció.

Hay quienes apuntan a la secretaria general de la Presidencia de la República, Mirian Maribel Morales Córdova, como la funcionaria que habría tenido una actitud obstruccionista en la gestión de César Villanueva.

Morales es una abogada con experiencia en gestión medioambiental y resolución de conflictos, que trabajó con Vizcarra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ayer en la tarde, el ex asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y politólogo Carlos Meléndez escribió en Twitter: “¿Por qué no sinceran el asunto y designan a Mirian Morales de PCM?”,en referencia al cargo de jefa del Gabinete.

Otra explicación recogida es que Villanueva se adelantó a presentar su renuncia ante los fuertes rumores de los últimos días respecto a que el mandatario ya no contaría con él para el puesto.

—Se busca primer ministro—

Como reemplazo de César Villanueva se han evaluado varios nombres en los últimos días. Uno de ellos el del ex canciller Allan Wagner, quien ayer declaró a este Diario que Vizcarra no lo había llamado. Señaló que tampoco estaba dispuesto a aceptar el encargo, pues ya había cerrado su etapa como funcionario. Agregó que su deseo es seguir como presidente de la Asociación Civil Transparencia.

También se barajó el nombre de Pedro Cateriano, primer ministro y titular de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala. No fue posible obtener su versión.

Asimismo, se mencionó a la ex defensora del Pueblo y ex primera ministra Beatriz Merino, quien estaría de viaje.

Anoche se conoció que otra de las opciones sería el ex ministro de Cultura Salvador del Solar.

Con la renuncia de Villanueva, siete ministros también dejarían el Gabinete, entre ellos los de Agricultura, Mujer, Energía y Minas, Cultura y Vivienda, debido a que el mandatario no estaría satisfecho con su desempeño. Para Mujer se mencionó el nombre de la periodista Lorena Álvarez, autora del libro “No te mato porque te quiero”. En breve comunicación con este Diario, ella negó que haya recibido una propuesta.

Trascendió que Vizcarra comunicó ayer a los ministros que espera tener el Gabinete recompuesto para la sesión ordinaria del Consejo de Ministros del miércoles 13.

—Mayor desaprobación—

César Villanueva, quien iba a cumplir un año de gestión el 2 de abril, no gozaba de la misma alta aprobación que el presidente Martín Vizcarra.

La única vez que su aprobación superó a su desaprobación fue en su primer mes de gestión. En adelante, la desaprobación a su desempeño empezó a crecer y tuvo su pico en setiembre del 2018 [ver gráfico].

En noviembre del 2018, alcanzó su pico de aprobación con 30%. Sin embargo, nunca pudo acercarse a la de Vizcarra, incluso tras la aprobación de tres de las cuatro reformas del referéndum. En enero y febrero del 2019, su aprobación fue de 27%.

En los últimos meses, Villanueva no solo recibió críticas de bancadas de oposición como Fuerza Popular, sino de la oficialista Peruanos por el Kambio. Uno de los episodios más tensos ocurrió en noviembre del año pasado, cuando dijo que el gobierno de Vizcarra no tiene ni bancada ni partido, en alusión a una falta de apoyo.

Sobre la salida de César Villanueva, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que estaba sorprendido. Consideró que a este “le ha faltado diálogo” durante su gestión.

La vocera alterna de PpK y ex ministra Ana María Choquehuanca señaló que la renuncia no era sorpresiva porque el presidente Vizcarra ya había comentado a los voceros de la bancada “que ya estaba pensando hacer cambios”.

Estos ya empezaron y este fin de semana sería clave para que se concreten.