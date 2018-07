Elecciones 2018: ONPE sorteará mañana a miembros de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este jueves el sorteo de los miembros de mesa que integrarán las 80 mil 940 mesas de sufragio que se instalarán en todo el país para las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre.

El sorteo se desarrollará en simultáneo en las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), distribuidas en todo el país.

La ONPE informó que son elegibles los ciudadanos con mayor grado de instrucción de la mesa correspondiente o los que aún no hayan ejercido dicho cargo, según el artículo 55° de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859).



Se excluye de esta responsabilidad a los candidatos y personeros de los partidos políticos y alianzas electorales, así como a los funcionarios y empleados de los organismos que conforman el Sistema Electoral.

Además, a las autoridades políticas y los miembros de los concejos municipales, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entre otros.

Para cada mesa de sufragio se designará por sorteo al presidente, secretario y tercer miembro, así como a tres miembros suplentes.

El acto se desarrollará con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo, personeros de las organizaciones políticas, un notario público, entre otros.

Tras el sorteo, la ONPE publicará la lista provisional de los miembros de mesa sorteados para la presentación de tachas. Luego, se divulgará la lista definitiva de miembros de mesa y se habilitará en la página web del organismo electoral la consulta para que los electores conozcan si resultaron elegidos o no.

Los miembros de mesa son ciudadanos que se convierten en autoridades de una mesa de sufragio. El presidente asume la representación de la mesa y la conducción de los actos principales; el secretario y el tercer miembro tienen la obligación de apoyar las tareas de instalación, sufragio y escrutinio.

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

El ciudadano que resulte sorteado miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer esta función. De no hacerlo, deberá pagar una multa de S/207.50. Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas: una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no sufragar.