“Enviar proyecto de Mulder ahora al pleno no traerá nada bueno”

Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana, dio a El Comercio su punto de vista respecto a la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de enviar al pleno —sin mayor debate en la Comisión de Transportes, adonde llegó en noviembre pasado— el proyecto de ley del congresista aprista Mauricio Mulder, el cual plantea prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

La iniciativa legislativa podría ser debatida en la sesión de hoy de pleno del Congreso. De lo contrario, sería vista por la Comisión Permanente en las próximas semanas.

— El argumento del proyecto es fomentar la transparencia. ¿Una medida así es la vía?

Esto es innecesario y desproporcionado. Lo que se debería hacer es buscar de qué forma fiscalizar, por ejemplo, a aquellos políticos que usan el dinero del Estado para fines propios. A eso hay que llegar.



— Y se retoma el debate en un período complicado para el país.

Es el momento más inadecuado del mundo. Vivimos un momento sumamente sensible, frágil. Meter esto ahora no es solo imprudente, sino antisocial. No va a traer nada bueno, no va a darnos nada.



— ¿Qué propone el consejo en este debate?

Como una de las partes implicadas, presentar una serie de aportes, como es lógico. De todas maneras, lo vamos a hacer mañana [hoy], ya no al presidente de la comisión, sino al señor [Luis] Galarreta.