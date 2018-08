El expediente desaparecido del juez César Hinostroza

Carlos Neyra



En julio del 2013, la fiscalía abrió una investigación por presunto lavado de activos al entonces juez de la corte del Callao César Hinostroza Pariachi y a su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, sobre la base de reportes periodísticos que daban cuenta del patrimonio que habían adquirido en el Perú y el extranjero.

Seis meses después, el fiscal Carlos Juárez Muñoz, a cargo de la indagación –la cual hasta la publicación de este informe no era de conocimiento público–, archivó el caso porque consideró que no había pruebas suficientes, según señala su resolución.

A raíz del escándalo de los audios que tienen como uno de sus protagonistas a César Hinostroza, la policía solicitó a la Procuraduría de Lavado de Activos el expediente de la investigación, ya que en sus archivos no encontraba la copia que había guardado.

Cuando en la procuraduría se buscó el expediente, para sorpresa de sus funcionarios, el cuadernillo estaba incompleto. Solo se encontraron cuatro páginas: la carátula de la carpeta y la resolución de apertura de investigación, folios del 84 al 86. Faltaban 82 folios o páginas, según confirmó la propia procuraduría.

En diálogo con este Diario, el procurador de lavado de activos Miguel Sánchez precisó: “Obra en nuestros archivos un cargo de recepción de la policía que coincide con la fecha 7/8/2013 […], y no podemos afirmar si alguna vez estuvo en custodia [el informe policial] al no obrar registro de ingreso o cargo con el sello de recepción del mismo”.

Además de la procuraduría y de la Policía de Lavado de Activos, en la fiscalía también debía haber un expediente sobre Hinostroza, pero este tampoco se ha encontrado. Incluso, el fiscal que estuvo a cargo del caso dijo que no recordaba a dónde remitió el expediente.

—La investigación—

En setiembre del 2012, los agentes de la División de Lavado de Activos de la PNP (Divila, ahora Dirila) remitieron un informe a la fiscalía en el que solicitaban abrir una investigación por lavado de activos a Hinostroza y a su esposa. En ese momento, Hinostroza postulaba al cargo de fiscal supremo.

Durante nueve meses, el fiscal Juárez, de la Fiscalía Penal 38 de Lima, no tomó en cuenta el informe de la policía. Recién el 5 de julio del 2013 abrió investigación a Hinostroza y a su esposa, pero por una denuncia presentada por el ciudadano Vidal Mazanett Soria.

Juárez destacó en su resolución: “Gloria Elisa Gutiérrez Chapa en la actualidad estaría amasando una fortuna millonaria [...] que fácilmente superaría los US$2 millones; siendo una de las causas que prueban esta millonaria fortuna que el cónyuge de la denunciada patrocinó como abogado defensor al ciudadano chino Ke Jiang Wang, en una manifestación policial del 31 de agosto del 2001”. Ke Jiang Wang fue procesado por narcotráfico.

Juárez remitió el expediente a la Divila y les otorgó 60 días para que realizaran las diligencias preliminares y determinaran si había responsabilidad penal de los investigados. Sin embargo, luego Juárez cambió de opinión. Seis días después de que le diera el plazo a la policía, le pidió a esta que devuelva todo el expediente sobre Hinostroza “en el estado en que se encuentre”.

En diálogo con El Comercio, Juárez reconoció que exigió la devolución para remitir los documentos a una fiscalía anticorrupción, con el fin de que se tipifique la existencia del delito previo. También indicó: “No recuerdo a qué fiscalía remití el expediente de Hinostroza, luego se cerró el despacho de la Fiscalía Penal 38 de Lima”.

La Divila le envió a la fiscalía el expediente (parte policial 151-2013-DIRINCRI-PNP/DIVILA-D1), de 32 páginas. Este consignó la información recopilada de Hinostroza y Gutiérrez, que incluía el registro fotográfico del magistrado ingresando frecuentemente a una casa de playa al sur de Lima, así como otros registros que demostraban que no había ningún movimiento comercial en la peluquería de su esposa, indicó una fuente policial.

Este Diario obtuvo la versión de un alto oficial de la Policía de Lavado de Activos, quien confirmó que “en el 2012 se abrió el caso, pero nunca se investigó porque la 38 FPPL [a cargo del fiscal Carlos Juárez] lo solicitó”.

La misma fuente confirmó a El Comercio que no han podido ubicar la copia del expediente sobre Hinostroza que tenían. Por esta razón es que solicitaron una copia a la procuraduría.

Otra fuente de la policía señaló que los agentes que participaron en la investigación preliminar a Hinostroza fueron convocados al Ministerio del Interior para que informen sobre el caso.

—Dos veces archivada—

Luego de que el fiscal Carlos Juárez archivara la investigación a Hinostroza, el 10 de enero del 2014 la entonces procuradora Julia Príncipe interpuso recurso de queja. El expediente subió a la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima, a cargo de Gustavo Quiroz Vallejos, quien después de 18 meses archivó definitivamente el caso.

En su resolución, Quiroz concluyó que en el documento de la policía “no se aprecian operaciones sospechosas que permitan evidenciar la comisión del delito de lavado de activos” [en realidad, la policía nunca llegó a investigar porque le quitaron el caso].

Para su decisión, Quiroz consignó un informe contable usado en la investigación que el entonces fiscal de la Nación, José Peláez, hizo a Hinostroza por enriquecimiento ilícito.

Quiroz señaló a este Diario que tomó la decisión porque “hubo otra investigación que había sido archivada”, en referencia a la de Peláez. Enfatizó: “Hay un peritaje [elaborado en la investigación por enriquecimiento ilícito] que establece que con sus ingresos podía pagar esas casas. Yo no puedo ir contra eso, y nadie puede ir contra eso”.

Quiroz también reconoció su cercanía con Hinostroza. “Yo he jugado pelota con el magistrado, yo soy asociado [de un centro de recreación en Surquillo] y él juega pelota también”, afirmó.

Este Diario buscó en su domicilio y llamó insistentemente a Hinostroza, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta suya.

Anoche se conoció que la fiscalía abrió una nueva investigación a Hinostroza por lavado de activos por el caso de los audios, a raíz de un pedido del procurador Miguel Sánchez.

—Cuestionamientos—

El ex procurador anticorrupción Yván Montoya opinó sobre la actuación del fiscal Carlos Juárez: “En ningún caso he visto que la fiscalía le envíe un expediente a la policía para las diligencias preliminares y a los pocos días se la quite, me parece que hubiese ocurrido algo que hace que la fiscalía reaccione”.

Sobre la decisión del fiscal Quiroz de utilizar otra investigación para archivar la pesquisa a Hinostroza, Montoya sostuvo: “En principio, son delitos diferentes lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Estos no pueden estar conectados uno con el otro. Porque lo archive uno, no lo va a archivar el otro por efecto reflejo, son delitos distintos”.