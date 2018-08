La fiscalía contra la criminalidad organizada del Callao a cargo de Rocío Sánchez, identificó siete presuntos delitos cometidos por Los Cuellos Blancos del Puerto que giraban en torno del hoy detenido ex presidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos.

Según el requerimiento de la fiscalía, al que accedió El Comercio, y que será evaluado este martes por el juez Manuel Chuyo, del tercer juzgado de investigación preparatoria, el pedido de prisión preventiva se presentó con la finalidad de cautelar que una futura condena sea cumplida por los imputados y como forma de evitar una posible obstaculización de la justicia.

La fiscal Sánchez determinó que la red incurrió en los presuntos delitos de organización criminal, aceptación ilegal, tráfico de influencias, peculado doloso y culposo, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y cohecho activo específico.

-Los anillos de la organización-

Para fundamentar su requerimiento, la fiscal Sánchez determinó que la organización criminal estaba integrada por tres anillos o redes: interna, externa y los integrantes aforados.

El pedido de prisión alcanza a Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga, John Robert Misha Mansilla, Verónica Esther Rojas Aguirre, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y Víctor Maximiliano León Montenegro, como integrantes de la presunta red criminal.

La medida también comprende a Carlos Antonio Parra Pineda, Jacinto César Salinas Bedón, Juan Antonio Eguez Beltrán, Mario Américo Mendoza Díaz, José Luis Cavassa Roncalla, Antonio Camayo Valverde, Marcelino Meneses Huayra y Fernando Alejandro Seminario Arteta.

Requerimiento de la fiscal contra el crimen organizado, Rocío Sánchez, contra 13 integrantes de "Los cuellos blancos del Puerto" Archivo El Comercio

-Red interna-

La red interna estaría conformada por el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien, según la Fiscalía, cuenta con la participación de personal administrativo y jurisdiccional de la corte del Callao como Gianfranco Paredes (ex asesor), Nelson Aparicio (ex asesor), Carlos Parra (ex gerente de adminsitración), Jhon Misha (ex chofer) y Verónica Rojas (ex jefa de la Unidad de administración y finanzas del PJ del Callao).

A esta red interna también pertenecerían jueces de primera instancia que ya vienen siendo investigados por el órgano respectivo.

-Red externa-

Para el Ministerio Público, la red externa también giraría en torno al presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, quien abusando de su cargo designó jueces supernumerarios y personal administrativo en puestos donde se ventilan casos que son de interés y beneficio de este anillo.

Este nivel estaría integrado por abogados litigantes y empresarios, como Jacinto Salinas, Víctor León, Marcelino Meneses, Juan Eguez y Fernando Seminario.

Como intermediarios estarían en este anillo, Mario Mendoza Díaz, Edwind Antonio Camayo y José Luis Cavassa (Operador político).

-Los aforados-

Según la descripción fiscal, la tercera red de la organización estaría integrada por los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera y Orlando Velásquez. Además del suspendido magistrado de la Corte Suprema, César Hinostroza.

El Comercio intentó contactarse sin éxito con el suspendido juez supremo César Hinostroza. Mientras que el ex consejero Aguila prefirió no pronunciarse por considerar que el caso ya está en investigación y que esperará que continúe el curso de la misma.

Gutiérrez Pebe también adujo que no se pronunciaría sobre una caso que se encuentra en investigación. Noguera y Velásquez desactivaron sus números telefónicos.



De acuerdo con la Fiscalía, todos ellos tuvieron contacto con el detenido ex presidente de la Corte Superior de Justicia, Walter Ríos, interesado en la designación de jueces y fiscales en los procesos de convocatoria que realizó el CNM.