El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, designó al excongresista de Avanza País y expresidente del Congreso José Williams Zapata en el cargo de director de un programa sectorial en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N° 01593-2026-DE, emitida por el Ministerio de Defensa este 23 de noviembre y publicada hoy 24 en el boletín de normas legales de El Peruano.

El nombramiento formal se produjo tras declararse vacante la conducción de la referida institución educativa superior en el Programa Sectorial II de la Escuela de Post Grado del CAEN. La resolución lleva la firma del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa.

José Williams nombrado por Ministerio de Defensa como director de un programa en el CAEN.

José Williams es oficial en retiro de las Fuerzas Armadas del Perú y fue congresista en representación de Lima por el partido Avanza País durante el periodo 2021–2026. Asimismo, presidió la Mesa Directiva del Congreso de la República entre los años 2022 y 2023, gestión en la que asumió la conducción como presidente del Congreso.

Williams Zapata, entre 2009 y 2011, se desempeñó como director académico del CAEN, tras haber obtenido en el 2011 el grado de magíster en Desarrollo y Defensa Nacional en la misma institución.