Conforme a los criterios de Saber más

El legislador oficialista Guillermo Bermejo aseguró el jueves que se disolverá el Congreso si la oposición no está conforme con los gabinetes que componga el presidente Pedro Castillo.

“La derecha se está sacando la careta. [...] Si se atreven a tanto, bueno, se cerrará el Congreso si no les gusta ningún Gabinete”, dijo durante una reunión con militantes de Perú Libre.

Agregó que no tiene miedo de un eventual cierre del Parlamento. “No llegamos al gobierno por un puesto o por nuestra curul, sabíamos que era parte de un proceso”, dijo.





“Si no les gusta el Gabinete Bellido, pues le negarán la confianza e inmediatamente presentaremos otro. Y si no les gusta ese, chau, Congreso” , dijo Bellido.

Esto a pesar de que el primer ministro Guido Bellido afirmó en entrevista con la revista “Biz Republic” que disolver el Congreso “de ninguna manera va a ser un hecho ni una opción”.

En otro momento de su intervención, Bermejo señaló que insistirá en la búsqueda de un referéndum para reformar la Constitución. “Vamos a dar la vida por el pedido del presidente y si el Congreso no le da, estamos buscando millones de firmas. No le crean a la derecha que dice que no se puede. Sí se puede. Hay tres caminos que pasan por el Congreso. [...] El cuarto camino es el referéndum directo”, enfatizó.

Esto contradice lo expresado por Castillo el pasado 28 de julio en el Congreso, cuando anunció que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar la Carta Magna. Una facción de la bancada oficialista está de acuerdo con esa vía.

El jueves, Bermejo participó de una movilización de simpatizantes de Perú Libre en la plaza San Martín. Desde allí, se dirigió a los periodistas: “Les pedimos a los compañeros de la prensa: dejen de estigmatizar a nuestros compañeros, de prestarse al juego del terruqueo que tanto daño le hace a la patria”.