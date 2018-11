La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, afirmó este jueves que asistirá "todas las veces" que la citen en el Parlamento y que respetará lo que este poder del Estado decida, tras conocerse que un grupo de congresistas ha presentado una moción de interpelación en su contra.

"Iré las veces que sea citada y me someteré a lo que el Congreso decida. Es parte del ejercicio democrático. En este gobierno somos absolutamente respetuosos de la democracia, de las instituciones y del equilibrio de poderes", señaló Balbuena en diálogo con El Comercio.

Un total de 25 preguntas contiene la moción de interpelación, promovida por el Partido Aprista, que ha sido presentada este jueves contra la ministra de Cultura.

El Apra impulsó esta iniciativa luego de conocerse que la empresa que fundó y dirigió Luis Villacorta Ostolaza, quien era el viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales y renunció, ganó un proceso de selección del Ministerio de Cultura por un servicio valorizado en poco más de 350 mil soles. Finalmente, la licitación se anuló.

"Asumo que me toca dar las respuestas. Pero mi responsabilidad se expresa en evitar que esto se dé y se anularon los contratos. Mañana la OCI me dará las recomendaciones e iniciamos procesos administrativos. Ya está la procuraduría anticorrupción [investigando]. Seguiremos haciendo lo que sea necesario", manifestó Balbuena.

La titular de Cultura afirmó que esperará a que se aprueba la moción de interpelación para que le establezcan cuándo asistir al pleno a rendir sus descargos. Balbuena se presentó el último martes en la Comisión de Cultura para responder por este caso.

"Seguramente [no fue suficiente la presentación en la comisión]. Siento que esto también ayuda a que la opinión publica mire otros temas y no los que están pasando internamente en otros fueros. Siempre es bueno tener a otra persona en el centro de la historia, pero me toca asumir. Me toca responder. No me he corrido de nada", concluyó.