Jefe de la ONPE dice que su eventual salida no afectará elecciones Adolfo Castillo afirmó que no renunciará a su cargo, tras presuntas irregularidades en inscripción de Podemos Perú, partido de ex congresista José Luna

Castillo también afirmó que en anteriores gestiones se les habría dado facilidades a otros partidos para su inscripción e indicó que eso está documentado. Sin embargo, no brindó detalles al respecto. (Foto: Archivo El Comercio/ Video: Canal N)